Национальный фонд развития здравоохранения подводит итоги проекта о правах донора

В 2015 и 2016 году Национальный фонд развития здравоохранения реализовал проект "Права донора и реципиента. Развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови".

Работа велась по нескольким направлениям: совершенствование нормативной правовой базы в сфере донорства крови и ее компонентов; создание бесконфликтной среды в сфере донорства крови, информационно-разъяснительная, консультационная работа с донорами, с медицинским сообществом, в том числе о рациональном использовании донорской крови и ее компонентов в клинической практике.

"Системный подход к общественному контролю в сфере донорства крови, а не отдельные мероприятия и форматы работы, позволяет донорам крови – прежде всего, сдающим кровь на регулярной безвозмездной основе, быть уверенными, что их права будут защищены, вклад в развитие системы здравоохранения оценен на достойном уровне, а компоненты крови будут должным образом применены в клинической практике, - подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра донорства крови при Общественной палате Российской Федерации. - А реципиент будет уверен в том, что получит качественные и безопасные компоненты крови своевременно и в необходимом объеме".

Для создания бесконфликтной среды в сфере донорства крови, с целью разъяснительной, консультационной работы проведены семь межсекторных встреч, круглых столов с участниками института донорства крови - в Самарской, Архангельской, Мурманской, Ростовской, Тюменской, Челябинской, Вологодской областях. Также состоялись три общероссийские видеоконференции.

На телефонную горячую линию 8 (800) 200-83-78 за время реализации проекта поступило более 440 звонков, задано 550 вопросов. Большинство из них (по 20%) касались действующего законодательства в сфере донорства крови и мер социальной поддержки доноров. Значительная часть обратившихся (30%) - доноры крови. Организована интернет-линия информационно-правовой поддержки "Права донора: ответы от юриста": вопросы можно задать через форму обратной связи на сайте spasibodonor.ru, по электронной почте, в социальных сетях.

Для формирования предложений в методику оценки организаций Службы крови и для оценки условий, созданных для доноров крови, посещены станции переливания крови в 13 российских городах.

В рамках проекта совместно с ВЦИОМ проведены исследования "Мониторинг исполнения законодательства в сфере донорства" и "Проблемы оценки качества работы учреждений Службы крови". По итогам исследований разработаны предложения по совершенствованию системы критериев оценки эффективности региональных органов власти по исполнению законодательства и развитию сферы донорства крови и ее компонентов, оценки эффективности работы служб крови; даны экспертные оценки развитию системы общественного контроля в сфере донорства, исследованы основные значимые для доноров крови критерии оценки качества предоставления услуг организациями Службы крови.

Проведена оценка реализации основного правового акта федерального уровня - Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", сформированы предложения в методику оценки качества работы учреждений Службы крови, развития системы общественного контроля. В проект постановления правительства РФ "Правила заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов", который является основополагающим для Службы крови России, предложено более 300 поправок, 100 из которых включены в этот проект.

В 2015-2016 годах в регионах России проведены девять семинаров для врачей различных специальностей "Современные методы терапии критических состояний, связанных с острой потерей крови", в которых приняли участие свыше 1100 медиков.

В мероприятиях проекта "Права донора и реципиента. Развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови" приняли участие 3600 человек (при запланированных 700).

По итогам проекта проведена пресс-конференция в пресс-центре "Интерфакса".

Проект реализован на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп и на основании конкурса, проведенного движением "Гражданское достоинство".