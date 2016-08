Central Properties открывает продажи в квартале апартаментов бизнес-класса ONLY

Девелоперская компания Central Properties объявляет о старте продаж в квартале апартаментов бизнес-класса ONLY, расположенном в десяти минутах ходьбы от Филевского парка и станции метро "Фили". Общий объем инвестиций в проект составит 7,5 млрд руб. Завершение строительства квартала ONLY запланировано на II квартал 2018 года.

Квартал апартаментов бизнес-класса ONLY - комплекс из восьми 16-этажных зданий общей площадью 80 тыс. кв. м. В составе квартала ONLY - 930 апартаментов, в их числе 135 студий, 285 однокомнатных, 420 двухкомнатных и 60 трехкомнатных. Площадь самого компактного апартамента 29 кв. м, самый же большой разместится на 105 кв. м. Стоимость квадратного метра - от 176 тыс. руб. Бюджет покупки составит от 5,8 до 24,1 млн руб. В июле этого года квартал ONLY признан лидером рейтинга самых интересных новинок рынка недвижимости в среднем ценовом сегменте, проведенного порталом IRN.RU.

Все апартаменты в квартале ONLY сдаются с чистовой отделкой в двух вариантах - morning и evening, а также готовыми интерьерными решениями. Согласно проекту, каждый апартамент укомплектован сантехникой и кухонной мебелью со встроенной техникой, полностью подключенной к сетям: холодильником, духовым шкафом, варочной панелью, посудомоечной машиной и вытяжкой.

"Мы постарались сделать все, чтобы жители квартала ONLY смогли въехать в свой новый дом прямо в день получения ключей. Чтобы им не пришлось как минимум еще полгода "жить на стройке" в ожидании, пока закончат ремонт соседи, ездить в лифтах со строительными материалами и просыпаться каждое утро от звука перфоратора", - поясняет коммерческий директор Central Properties Евгений Большаков.

Планировочные решения апартаментов ONLY представлены в 19 различных вариантах, при разработке которых учитывались не только типовые факторы, такие как, например, состав семьи, но и не столь очевидные, но не менее важные аспекты, как образ жизни, вкусы и предпочтения будущих жителей квартала. Созданные с повышенным вниманием к потребностям покупателей, все варианты планировок предусматривают разделение апартаментов на приватную и активную зоны, оптимизацию пространства коридоров, удобное расположение встроенных шкафов и оптимальную расстановку мебели.

Тщательно продумана и инфраструктура квартала. Безопасность внутренней территории ONLY обеспечивается концепцией "двор без машин", который оснащен системой контроля и доступа. Всю территорию комплекса покрывает сигнал Wi-Fi.

О компании

Инвестиционная девелоперская компания Central Properties реализует в Москве проекты класса А в сегменте офисной, многофункциональной и жилой недвижимости. На рынке с 2002 года. Сегодня в портфеле Central Properties - 16 проектов, в создании и функционировании которых компания участвует на всех этапах - от стадии разработки концепции и проектирования до строительства и дальнейшей эксплуатации.

В настоящее время в управлении Central Properties - более 200 000 кв. м недвижимости. Офисные центры компании - "Двинцев" и "Павловский" - признаны лучшими бизнес-центрами класса А по версии CRE MOSCOW AWARDS. В 2015 году звание лучшего крупного торгового центра получил ТРЦ "Весна", также управляемый Central Properties.