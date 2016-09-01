Новая школа на 840 учащихся открылась в Черкесске впервые за 26 лет

ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Общеобразовательная школа на 840 учащихся в смену с бассейном и лифтом для людей с ограниченными возможностями открылась в Черкесске в День знаний. В торжественной церемонии участвовали врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и мэр города Руслан Тамбиев.

"Последний раз в Черкесске новая школа открывалась 26 лет назад и сегодняшнее событие поистине историческое для республиканской столицы. Техническое оснащение школы соответствует самым высоким требованиям, что позволит учебному заведению стать центром образования, культурного и спортивного развития не только микрорайона, но и всего города", - сказал Темрезов.

Мэр Черкесска отметил, что в гимназии номер 19 созданы все условия, чтобы учебный процесс соответствовал всем новым образовательным стандартам. "Уже дал задание, чтобы открыли спортивные секции, здесь будет и легкая атлетика, борьба и бокс, в школе есть хороший зал для занятия хореографией. В перспективе на базе школы планируем создать центр подготовки для поступления в вузы. Думаю, мы вместе постепенно все планы внедрим в жизнь", - добавил Тамбиев.

Новая гимназия состоит из 7 блоков разной этажности общей площадью около 10 тыс. кв метров, из них четыре учебных, два общешкольных и одни физкультурно-спортивный корпус. Предусмотрены все условия для обучения и развития школьников. Так, кабинеты физики, химии и информатики оснащены современным оборудованием и компьютерами, отведены помещения для организации различных кружков, созданы мастерские по обработке дерева и метала, кабинет домоводства. Спортивная часть школы включает в себя плавательный бассейн размером 900 кв м, большой и малый спортивные залы, многофункциональную спортплощадку и футбольное поле со специальным покрытием, удобные раздевалки и душевые кабинки.

В школе также есть библиотека с читальным залом, актовый зал на 432 мест, пищеблок, отвечающий все нормам и требованиям, столовая на 306 мест. Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В школе помимо пандусов установлен специальный лифт, широкие двери, оборудованы специальные санузлы и пологие переходы.

Строительство гимназии началось в 2010 году в рамах ФЦП "Юг России на 2014-2020 годы". По данным дирекции капстроительства КЧР, стоимость объекта составила более 834 млн рублей.

Сокращение обучения в две смены

В День знаний в Карачаево-Черкесии открылись еще два новых общеобразовательных учреждения. Веден в эксплуатацию комплекс в формате "школа плюс детский сад", строительство которого было начато в 2014 году в микрорайоне Камыш-Кулак села Учкекен Малокарачаевского района республики. Школа, входящая в состав комплекса, рассчитана на 408 мест.

Во втором по величине города КЧР - Карачаевске также сдана новая школа на 1260 учащихся стоимостью более 700 млн рублей. Ее строительство велось с 2012 года по ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ".

По данным Минобрнауки республики, "открытие трех новых школ в этом году будет способствовать сокращению где-то на 10% школ, работающих в две смены. Таких общеобразовательных учреждений сейчас 53, из них более 30 - сельские школы".

В КЧР в этом году в первый класс пошли около 6 тыс. детей, всего в 180 школах республики обучается более 51 тыс. детей.