В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 мест

В День знаний в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии открылась новая школа на 408 ученических мест.

В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, вице-премьер КЧР Мурат Озов, министр образования и науки республики Инна Кравченко, депутат парламента КЧР Расул Боташев, жители и гости Малокарачаевского района.

Решение о строительстве новой школы глава региона Рашид Темрезов принял в 2014 году из-за острого дефицита в ученических местах в селе Учкекен и в целях снижения количества детей, обучающихся во вторую смену. Новую школу было решено построить вместо старого, почти столетнего здания "восьмилетки", где обучались школьники - жители микрорайона Учкекена Кумыш-Кулак. При этом старое здание было решено сохранить: теперь там расположатся исторический музей и секции дополнительного образования. Рядом с новой школой, по решению Рашида Темрезова, завершается строительство нового детского сада на 250 мест.

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний и открытию новой школы, началась с поздравления временно исполняющего обязанности главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Он обратился, прежде всего, к учащимся, для которых 1 сентября – большой праздник и знаменательное событие:

"Для всех жителей Учкекена и Малокарачаевского района сегодня двойной праздник: 408 школьников теперь будут учиться в новой прекрасной школе, в которой каждый сможет максимально раскрыть свои возможности и таланты", - сказал Р. Темрезов.

Руководитель региона добавил, что сегодня мечты о новых школах и детских садах становятся реальностью, так как именно эти задачи стоят в приоритете у республиканской власти.

"Мы делаем это для того, чтобы все маленькие жители республики имели равные возможности получить хорошее образование независимо от места проживания - в горном ауле или столичном городе, потому что никакие масштабные преобразования невозможны без высококвалифицированных специалистов, искренне любящих свою Отчизну. А чувство настоящего патриотизма формируется с детства, в том числе и тогда, когда ребенок растет, развивается, получает образование в хороших современных условиях", - выразил уверенность Рашид Темрезов.

Врио главы Карачаево-Черкесии пожелал всем учащимся, которые в этот день перешагнут порог нового образовательного учреждения больших творческих успехов в учебе, педагогам и родителям - здоровья, счастья, благополучия и гордости за ваших воспитанников.

В продолжении праздника к учителям, детям и родителям обратился председатель Совета старейшин Малокарачаевского района, заслуженный деятель образования КЧР Адемей Хапаев, который много лет посвятил педагогической деятельности.

"Я живу на свете ни один десяток лет, но не было еще в моей жизни дня, когда я был бы настолько рад. Мы все ждали эту школу, и сегодняшнее мероприятие - большая радость для всех нас. Не может быть счастлив народ, равнодушный к воспитанию молодого поколения – говорили древние греки. Сегодня мы видим, что руководство нашей республики работает именно по этому принципу. Об этом мы можем судить по той работе, которая проделана в системе образования Карачаево-Черкесии за последние пять лет", - сказал Адемей Батдалович и пожелал детям успехов в учебе, родителям – гордиться своими детьми, педагогам – умных и талантливых учеников.

От имени всех родителей благодарность и признательность руководству республики и Малокарачаевского района выразила родительница Назифат Чомаева. Она также поблагодарила всех, кто причастен к строительству нового здания школы.

Директор Зоя Каракотова поздравила всех с Днем знаний. Она отметила, что открытие новой школы – бесценный подарок для детей, родителей и педагогов в год, когда у старой школы большой юбилей - 90 лет со дня основания.

Кульминацией праздника стал момент передачи символического Ключа знаний первокласснику из рук ученика 10 класса. Далее учащиеся первого класса Назифат Тамбиева и Алан Тамбиев дали первый звонок в новой школе, которой предстоит стать их вторым домом.

Далее торжественно была перерезана лента, и двери в здание новой школы открылись для всех.

Рашид Темрезов в сопровождении директора школы Зои Каракотовой осмотрел новое здание.

Функционально здание школы разделено на три учебных блока, включая мастерские общественно-полезного труда, а также двухэтажный блок со спортивным залом, кухонными помещениями на первом этаже и актовым залом на втором. Блоки непосредственно соединены между собой и представляют единый объем здания.

На первом этаже школы здания расположены гардероб, вестибюль, столовая, вспомогательные кухонные помещения, учебные классы, лаборантские, спортзал, комната отдыха, служебные помещения.

В блоке мастерских общественно-полезного труда на первом этаже дети могут проводить занятия по металлу и дереву.

Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещений, выделенных в отдельный блок, а обучение остальных детей осуществляется по классно-кабинетной системе. Классы в новой школе просторные - не менее 2,5 кв. м на одного человека.

Как рассказала директор школы Зоя Каракотова, невозможно добиться улучшения качества обучения с применением самых современных программ без соответствующей комплектации помещений. Для этих целей классные помещения имеют свои лаборантские кабинеты.

Гости также посетили кабинеты физики и химии, которые оборудованы специальными демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления аппаратурой, подача воды и отвод канализации, подача электричества. Кабинеты информационных технологий оборудованы самыми современными компьютерами.

Спортивный зал новой школы укомплектован современным спортивным оборудованием, позволяющим производить быструю трансформацию зала для проведения тех или иных занятий по различным видам спорта.

Для проведения массовых мероприятий, торжественных заседаний, конференций построен актовый зал вместимостью 273 мест.

Кроме того, в школе предусмотрена столовая на 112 посадочных мест с помещениями для приготовления, хранения и переработки сырья.