Галантный XVIII век оживет в Гатчинском дворце

МОСКВА, 6 сентября /Оргкомитет фестиваля/. Впервые в Гатчине при поддержке Российского военно-исторического общества и в рамках проекта "Хочу в Гатчину" пройдет исторический фестиваль "Гатчинская быль" 10 и 11 сентября. В центре внимания - XVIII век и история знаменитого Гатчинского дворца, строительство которого началось ровно 250 лет назад. Историческую панораму праздника дополнят площадки, посвященные началу XIX века и Великой Отечественной войне. В программе конная кавалькада, реконструкция сражения ВОВ, торжественный парад и праздничный фейерверк.

Фестиваль "Гатчинская быль" проводится в честь трех значимых дат: 250-летия с начала строительства Гатчинского дворца, 220-летия города Гатчина и 75-летия начала Великой Отечественной войны. Поэтому основные темы фестиваля - XVIII век и 40-е годы XX века. Две эпохи будут представлены в разных частях города.

Фестиваль начнется торжественным парадом участников разных эпох перед Гатчинским дворцом, а после на плацу пройдет реконструкция событий XVIII века, эпохи Екатерины II и Павла I. В 14.00 гостей ждут театрализованное конное шествие "Кавалькада", выставка костюмов, мастер-классы военного дела и старинные игры. Вечером запланировано любимое развлечение аристократии - фейерверк.

Второй день "Гатчинской были" станет иллюстрацией к событиям ХХ века. Основная программа сместится в Приоратский парк. В 12.00 здесь пройдет реконструкция боя у поселка Войсковицы с задействованием пиротехники, танков, кавалерии, артиллерии и колесной техники. Около 200 реконструкторов воссоздадут сражение, где рота тяжелых танков под командованием старшего лейтенанта З. Г. Колобанова уничтожила и повредила 42 вражеских танка. После реконструкции пройдет торжественный парад участников боя.

В рамках фестиваля в Приоратском парке будет разбит военный лагерь для демонстрации быта солдат и тематические интерактивные площадки. Кроме того, в парке возле Гатчинского дворца оба дня гостей ждет экспозиция "Военный госпиталь", выставка вооружения и обмундирования времен Второй мировой войны.

На фестивале "Гатчинская быль" также будут представлены два макета самолета Первой мировой.

Программа фестиваля

10 сентября

10.00 - начало работы интерактивных площадок (плац Гатчинского дворца, Дворцовый и Приоратский парки)

10.30 - торжественное открытие стелы "Город воинской славы" (Проспект 25 Октября, 1)

12.00 - шествие участников фестиваля от микрорайона "Въезд" к плацу Гатчинского дворца

14.00 - театрализованное представление "Кавалькада" (плац Гатчинского дворца)

21.00 - завершение работы интерактивных площадок (плац Гатчинского дворца, Дворцовый и Приоратский парки)

23.00 - фейерверк (Площадь им. Богданова)

11 сентября

10.00 - начало работы интерактивных площадок (плац Гатчинского дворца, Дворцовый и Приоратский парки)

12.00 - реконструкция танкового сражения у поселка Войсковицы (Приоратский парк)

14.00 - парад участников реконструкции (от Приоратского парка к плацу Гатчинского дворца)

14.30 - торжественное построение участников реконструкции (плац Гатчинского дворца)

19.00 - завершение работы интерактивных площадок (плац Гатчинского дворца, Дворцовый и Приоратский парки)

Исторический фестиваль "Гатчинская быль" проводится при поддержке музея-заповедника "Гатчина", администрации г. Гатчина, агентства исторических проектов "Ратоборцы" и центра военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А".

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