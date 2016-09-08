Премия "Книга года" определила победителей

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МОСКВА, 8 сентября. /Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок/. "Книга года" выявила победителей в 10 номинациях. Традиционно премия вручается в первый день Московской международной книжной выставки-ярмарки и открывает череду литературных событий сезона.
Главная премия конкурса - "Книга года". Этой премией награждается издание, ставшее важнейшим литературным событием текущего сезона. Награды вручит министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В 2016 году "Книгой года" стал "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, выпущенный в издательстве "Вита Нова". В книгу вошли дневники Ольги Берггольц за 1941-1945 годы.
Специальный диплом за фундаментальный издательский проект "Художники Содружества", вклад в развитие культурных связей государств - участников СНГ и в связи с 25-летие Содружества получило издательство "Галарт" из Москвы.
Шорт-лист премии - своеобразный дайджест лучших новинок года разных направлений. "Книга года" поддерживает не только авторов, но и показывает современные тенденции в оформлении книги, поощряет творчество молодых писателей России, выделяет иллюстраторов и авторов учебной литературы.
Советник президента по культуре Владимир Толстой получил приз за проект "Весь Толстой в один клик", в рамках которого с помощью волонтеров было оцифровано все наследие классика: "Это потрясающий проект - ведь в него вовлеклись сотни и тысячи людей, которые помогали оцифровать наследие Толстого и сделать его ближе читателям. Как хотел сам Лев Николаевич".
"ПРОЗА ГОДА"
Роман Алексея Иванова "Ненастье". Издательство "АСТ": редакция Елены Шубиной
"ПОЭЗИЯ ГОДА"
Поэтический сборник Олега Чувохонцева "Выходящее из - уходящее за"
"КНИГА И КИНО"
Алексей Баталов "Сундук артиста" - М.: "Кучково поле", 2016
"HUMANITAS"
Владимир Черных "Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой 1889-1966", издательство "Азбуковник"
"Вместе с книгой мы растем"
"Чашка по-английски: сб. стихов. пересказ Г. М. Кружкова" - М.: "Нигма", 2016
Номинация "Учебник XXI века"
Поэзия. Учебник. Под редакцией М. Амелина
Номинация "АРТ-Книга"
Юрий Васнецов "Материалы к биографии великого художника". В 5 книгах - М.: "Красный пароход", 2011- 2016
Номинация "Отпечатано в России"
Евгений Немировский "Книги, изменившие мир". В 2 томах - Пятигорск: "СНЕГ"; Москва: РГБ, 2016. Отпечатано в типографии "ИП Ютищев А. С.", г. Ростов-на-Дону.
Номинация "Электронная книга"
Проект "Весь Толстой в один клик" (Государственный музей Л. Н. Толстого, Музей-усадьба "Ясная Поляна", компания ABBYY)
Номинация "Книга года"
Ольга Берггольц "Блокадный дневник: (1941-1945)" - СПб: "Вита Нова", 2015
Специальный диплом
Серия альбомов "Художники Содружества". В 14 книгах - М.: "Галарт", 2010-2015
По вопросам аккредитации и дополнительной информации:
Нина Суслина
+7 (915) 233-45-64
ni.aleksandrova@gmail.com