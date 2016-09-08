"Швабе" представил начальнику ГАБТУ новую навигационную камеру

КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил начальнику Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-лейтенанту Александр Шевченко на форуме "Армия-2016" новую навигационную камеру. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе концерна.

Камера предназначена для навигации в сложных погодных условиях и наблюдения сквозь дымовую завесу. "Производство таких камер начнется в 2017 году на московском предприятии холдинга - Государственном научном центре РФ "Орион", - отметили в пресс-службе.

Прибор может быть оснащен подсветкой 1,55 мкм и работает в диапазоне спектра 0,9-1,7 мкм. Камера может использоваться в научных исследованиях, в системах наблюдения и безопасности, морской навигации и робототехники.