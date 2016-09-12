Глава Краснодарского края: локомотивами развития региона остаются АПК, туризм и транспорт

- Вениамин Иванович, на состоявшемся в июне Петербургском международном экономическом форуме были озвучены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ, согласно которому Краснодарский край сохранил за собой седьмое место. Благодаря чему Кубани удается удерживать свои позиции?

- Сохранение седьмого места в рейтинге Агентства стратегических инициатив, о котором вы упомянули, для нас, безусловно, ценно. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество регионов-участников, а значит, возросла конкуренция. Кроме того, многие субъекты пересмотрели свое отношение по этому направлению, в итоге сразу четыре региона впервые попали в топ-10 рейтинга.

На Кубани действительно достаточно многое делается для того, чтобы инвестиционный климат был привлекательным и комфортным. В регионе действует Корпорация развития Краснодарского края, ее основная функция - сопровождение инвестпроектов от их идей и до полной реализации. Мощное развитие получила сеть МФЦ, в рамках которой был создан центр для предпринимателей, работающий в формате "единого окна". Кроме того, на уровне края мы приняли ряд законов по налоговым льготам и преференциям для инвесторов. Свою роль сыграло и введение должности инвеступолномоченного в каждом муниципалитете Кубани. Эта практика уже доказала свою эффективность в вопросе привлечения дополнительных средств в бюджеты городов и районов в других субъектах РФ, и мы готовы перенимать и применять подобный опыт.

И мы не останавливаемся. Здесь еще работать и работать. В первую очередь необходимо убрать все барьеры, которые сегодня могут повлиять на желание новых инвесторов заходить в регион. Прежде всего это касается разработки механизма успешного взаимодействия бизнеса и естественных монополий.

- Какие отрасли экономики края вы считаете приоритетными для привлечения инвестиций?

- Локомотивами развития региона всегда были и по-прежнему остаются агропромышленный комплекс, туризм и транспортная сфера.

Сельское хозяйство мы сегодня развиваем в первую очередь в контексте импортозамещения, я бы даже назвал этот процесс импортовымещением. Санкции пройдут, и через время заграничные товары снова появятся на полках наших магазинах. К этому моменту наши кубанские продукты должны не только не уступать, а быть на порядок лучше - и по качеству, и по количеству. Чтобы уже при возможности выбора покупатель отдал предпочтение местным производителям.

И здесь прежде всего важно решить стратегический вопрос, который касается семеноводства. Почти 100% свеклы в Краснодарском крае выращивается из импортных семян, по кукурузе - ситуация похожа. Нужно возрождать селекцию, развивать отечественное семеноводство. Без этого мы будем только говорить об импортозамещении. Поэтому одним из приоритетных проектов для края является создание семеноводческого центра на основе механизма государственно-частного партнерства.

Кроме того, нам необходимо уходить от зернового перекоса, выделять больше земли под садоводство. Еще одна точка роста АПК - развитие животноводства, особенно крупного рогатого скота. Именно для этих направлений в текущем году в крае предусмотрены дополнительные меры господдержки.

Также мы активно продвигаем вопрос размещения в крае заводов по переработке сельхозпродукции. Сейчас в очень многих отраслях мы наблюдаем ситуацию: на Кубани производится сырье, но на полках в магазинах мы видим товары, изготовленные и упакованные в других регионах. А нужно, чтобы весь цикл максимально проходил у нас в крае, это сохранение добавочной стоимости и новые производства.

- Курортная отрасль - одна из визитных карточек Краснодарского края. Ее потенциал, на ваш взгляд, раскрыт в полной мере?

В курортной отрасли - тоже локомотиве кубанской экономики - мы работаем над тем, чтобы сделать отдых на Кубани круглогодичным. Для этого у нас есть главное - уникальная природа и благоприятный климат Краснодарского края. Сейчас нужно создать необходимую инфраструктуру и подтянуть сервис. И речь идет не только о прибрежных территориях и привычном для наших гостей пляжном отдыхе. Несколько последних зим доказали, что есть немалый спрос на горнолыжный отдых. Только в эту зиму на наших курортах побывали 1,5 млн человек. Кроме того, Кубань обладает ресурсами для развития услуг бальнеолечения, винного и агротуризма. К этим направлениям уже начинают проявлять интерес инвесторы, которые понимают, что эту нишу важно вовремя занять.

Если в целом говорить о развитии курортов, то это в перспективе невозможно без решения транспортных вопросов. Этот летний сезон, когда люди стояли по восемь-десять часов в пробке в Туапсинском районе, чтобы добраться до моря, еще раз показал - краю нужна новая транспортная схема, новые маршруты, дублеры существующих трасс. Пусть часть этих дорог будут платными, но их создание сделает путь к морю значительно комфортнее.

- Делегация Кубани во главе с вами представила на Петербургском форуме инвестиционный потенциал края. Что вызвало интерес у потенциальных инвесторов? Были ли заключены какие-то соглашения или достигнуты договоренности о сотрудничестве?

- Для Кубани важнейшим на форуме в Петербурге стало подписание первого в России Специального инвестиционного контракта. Это новый и очень полезный для Краснодарского края опыт работы с крупным иностранным бизнесом. Договор заключен с немецкой компанией по производству сельхозтехники "КЛААС" и по сути приравнивает иностранного инвестора к российскому. Согласно контракту компания в ответ на налоговые преференции обязуется увеличить уровень локализации и мощность завода, расположенного в Краснодаре, вложив в производство дополнительно минимум 750 млн руб. В ходе реализации контракта будет создано не менее 118 дополнительных рабочих мест.

Если говорить о Петербургском форуме в целом, нужно понимать, что это все-таки больше экономическое, а не инвестиционное мероприятие. И прежде всего этот форум нужно рассматривать, как хорошую площадку для обсуждения актуальных процессов и явлений в экономике страны. Панельные дискуссии, круглые столы, деловые встречи - все эти мероприятия дали нам возможность познакомиться не только с потенциальными инвесторами, но, самое главное, перенять успешный опыт других регионов в вопросах развития экономики.

- В конце сентября откроется Международный инвестиционный форум "Сочи-2016", который наверняка станет одним из самых ярких деловых событий года. Чем он будет отличаться от форумов прошлых лет? Каких результатов вы от него ожидаете?

- В этом году Сочинский форум будет действительно другим - и по форме, и по содержанию. Его организация передана "Росконгрессу", который с 2007 года занимается подготовкой и проведением крупнейших международных конференций и форумов на территории России.

Краснодарский край тоже изменит формат своего участия. Впервые инвестиционный потенциал края будет представлен на одной площадке и не с помощью привычных макетов. Это будут максимально современные, интерактивные, наглядные презентации проектов.

Но, конечно, главное отличие участия края в "Сочи-2016" не в форме, а в сути представленных проектов. За последние пять лет на форуме край и муниципалитеты заключили более 1300 соглашений. Из них эффективными можно назвать 70%, остальные 30% - это соглашения, по которым действие приостановлено, либо на стадии расторжения, либо расторгнуто. И это показатель того, что нам нужно пересмотреть свой подход к форуму.

В этом году количество представляемых проектов сократилось более чем в три раза - теперь их всего 400. Но это будут конкретные, максимально привязанные к потенциалу и техническим возможностям территорий проекты, каждый из которых пройдет соответствующую экспертизу в краевом департаменте инвестиций.

- Какие сегменты экономики края вызывают у инвесторов наибольший интерес?

Сейчас в крае реализуется 257 крупных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 1,2 трлн руб. со сроком реализации до 2030 года, в результате которых запланировано создание 30 тыс. новых рабочих мест. Они реализуются во всех муниципальных районах и городских округах Краснодарского края.

Наибольшая инвестиционная активность по итогам первого полугодия 2016 года зафиксирована в сфере транспорта и связи, обрабатывающих производств, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

- Несмотря на то что Запад ввел санкции против России, Кубань не только поддерживает, но и активно развивает торгово-экономические отношения и инвестиционное сотрудничество даже со странами Евросоюза, в частности, с Францией. Как удается обходить запреты на экономическое сотрудничество и убеждать зарубежных бизнесменов вкладывать средства в проекты Краснодарского края?

- Убеждать - это, наверное, не совсем тот термин. Если бизнес видит выгоду в сотрудничестве, то тут никакие дополнительные аргументы, а тем более уговоры не нужны. Интерес к Краснодарскому краю у инвесторов был всегда - и со стороны французов, как вы заметили, и со стороны немецкого бизнеса. А санкции, как оказалось, тоже уходят на второй план, когда речь идет об успешном и выгодном партнерстве.

Большую роль играют отзывы самих инвесторов о работе на Кубани. Когда в ходе Санкт-Петербургского экономического форума генеральный директор завода "КЛААС" в Краснодаре Ральф Бендиш прокомментировал журналистам, что его компания чувствует благожелательное отношение к инвесторам, и, более того, подчеркнул, что всем потенциальным инвесторам, кто обращается к нему за советом, он говорит, что в Краснодарском крае можно вести бизнес, - такое дорогого стоит. И это - лучшая оценка и рекомендация.

И кроме того, мы активно участвуем в процессе презентаций потенциала края. Делегации Кубани принимают участие в различных форумах, выставках - как по России, так и за рубежом. С начала года в крае побывали бизнес-миссии из Германии и Франции, состоялось немало встреч с представителями стран Азии.

- С инвесторами из каких стран вы наиболее тесно сотрудничаете?

- Частично я уже ответил на этот вопрос. Это и европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, и азиатские. В частности, китайские предприниматели готовы рассматривать возможности совместной работы в курортной отрасли.

Мы же со своей стороны будем сотрудничать со всеми инвесторами, которые хотят вкладывать средства в развитие края. При этом здесь неважно, насколько большие это деньги. В первую очередь они должны реально работать на экономику Кубани. Как и на Сочинском форуме, суть здесь не в количестве проведенных встреч и заключенных "рамочных" соглашений, а в том, как это отразится на жизни кубанцев. Какие новые предприятия появятся, сколько рабочих мест будет создано.

Отмечу, что в вопросе привлечения инвестиций не нужно рассчитывать и ориентироваться только на внешних инвесторов - иностранных или из других регионов России. В Краснодарском крае достаточно предпринимателей, которые способны инвестировать в развитие производств на территории своих районов. И таких бизнесменов нужно растить и поддерживать. Если наши предприниматели поверят в то, что на Кубани нет барьеров для ведения бизнеса, то и другие потянутся.