На форуме "Россия – спортивная держава" можно сдать нормативы ГТО

МОСКВА, 14 сентября 2016 г. /Пресс-служба форума/. С 10 по 13 октября в рамках работы Международного форума "Россия-спортивная держава", состоится выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы", на которой Минспортом России совместно с Федеральным оператором внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" будет организована интерактивная экспозиция, посвященная комплексу ГТО.

Вниманию посетителей выставки будет представлен типовой центр тестирования, который на практике позволит продемонстрировать весь цикл выполнения испытаний – от регистрации участника на официальном интернет-портале комплекса ГТО и проверки его персональных данных, до внесения результатов тестирования в личные кабинеты участников. Выполнить нормативы, соответствующие своей возрастной ступени, возможно будет как в официальном, так и в тестовом формате.

Кроме того, на "титульном" стенде комплекса ГТО, представленном на выставке, можно будет ознакомиться с методологией работы по внедрению комплекса ГТО – такую возможность получат как организаторы проекта на региональном уровне, так и те, у кого есть желание стать его участником. На многофункциональном интерактивном столе все посетители экспозиции смогут ознакомиться с историей развития комплекса ГТО, первыми результатами его внедрения в 2014-2015 годах, а также с нормативами своей возрастной ступени, правилами и порядком их выполнения.

Для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в официальном режиме с занесением результатов в протокол и АИС ГТО необходимо:

пройти регистрацию и получить уникальный идентификационный номер (присваивается по завершении регистрации на сайте www.gto.ru );

); при явке на стенд предъявить документ, удостоверяющий личность;

получить и принести с собой медицинское заключение (справку) о допуске к занятиям физической культурой и спортом;

иметь при себе спортивную форму, соответствующую требованиям к выполнению испытаний ГТО (спортивный костюм, кроссовки).

Для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в режиме апробации необходимо иметь при себе спортивную форму и документ, удостоверяющий личность. Выполнение испытаний в тестовом формате возможно при наличии свободных судей.

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