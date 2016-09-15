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В СПбГУ представили первую в мире энциклопедию по морской геологии

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15 сентября, 10:24 UTC+3
Уникальную книгу презентовал в рамках первого Конгресса UArctic, проходящего в СПбГУ, один из редакторов издания, всемирно известный специалист в области морской геологии, профессор СПбГУ Йорн Тиде
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября 2016. /Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета/. Участие в презентации научного труда под названием Encyclopedia of Marine Geosciences приняли: проректор по научной работе СПбГУ Сергей Аплонов, директор Научной библиотеки им. Горького СПбГУ Марина Карпова и редактор научного издательства Springer, выпустившего энциклопедию, Маргарет Дейнан. Профессор Тиде рассказал участникам Конгресса о работе над энциклопедией и передал книгу в дар Санкт-Петербургскому университету — отныне она будет храниться в фонде Научной библиотеки им. Горького.

Научный труд, ставший частью серии энциклопедий наук о Земле одного из крупнейших научных издательств, — компании Springer, представляет собой первую в мире попытку создать комплексную базу данных об истории и развитии океанского дна.

"Ученым доступна лишь та информация, что была накоплена за последние 50 лет, то есть с тех пор как у исследователей океанского дна появилась возможность пользоваться современными технологиями, в частности — специальными исследовательскими судами. Но мы, тем не менее, использовали все имеющиеся сведения, чтобы создать единую базу данных", — рассказал Йорн Тиде.

Как отметил профессор, который стал не только редактором издания, но и автором двух крупных статей в энциклопедии, на ее создание ушло около восьми лет, а участие в описанных в книге исследованиях, принимали ученые со всего мира. Йорн Тиде добавил, что энциклопедия может быть полезна не только исследователям-океанографам, но и студентам и аспирантам профильных специальностей, а также широкому кругу читателей, имеющих базовое геологическое образование.

Профессор Тиде — ученый с мировым именем, специалист в области морской геологии, океанографии и палеоокеанологии — руководит в СПбГУ лабораторией геоморфологических и палеографических исследований полярных регионов и Мирового океана. Одним из ключевых результатов работы лаборатории является издание первого в мире геоморфологического атласа целого континента — Антарктиды. Это комплекс впервые построенных карт, позволяющий на новом уровне изображать подлёдно-подводный рельеф и судить о его происхождении и формировании.

В рамках Конгресса Арктики в СПбГУ Йорн Тиде рассказал, что планирует продолжать исследования океанского дна, а в данный момент готовит к публикации биографию немецко-русского палеогеографа, метеоролога, климатолога и ботаника Владимира Кёппена.

Контакты:

Карпова Александра Евгеньевна, начальник отдела по работе со СМИ Санкт-Петербургского государственного университета

Тел.: +7 (812) 326-49-63

www.uarctic.spbu.ru

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