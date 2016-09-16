В рейтинге регионов по уровню госдолга Вологодская область поднялась на 17 позиций

В рейтинге регионов по уровню государственного долга Вологодская область поднялась с 79-го до 62-го места, улучшив свои показатели по долговой нагрузке на 17 позиций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время в 14 российских регионах накопленный государственный долг превышает объем собственных доходов региональных бюджетов. В недалеком прошлом наша область входила в число таких субъектов Российской Федерации.

Все усилия правительства области с 2012 года направлены на укрепление доходного потенциала региона.

Реализуются мероприятия по сокращению налоговой задолженности и легализации налоговой базы.

Предоставление налоговых льгот осуществляется при условии их положительного влияния на экономику региона и состояние доходной части бюджета.

Оптимизирована налоговая нагрузка с учетом поддержания благоприятного экономического климата и поддержки социальных категорий населения.

Созданы условия для инвестиционного роста. Приняты законы области, направленные на привлечение и поддержку инвесторов, готовых реализовать в регионе крупномасштабные и капиталоемкие инвестиционные проекты, способные диверсифицировать экономику региона и улучшить состояние доходной базы бюджета.

Действуют конкретные меры поддержки малого бизнеса.

Ключевым результатом стало качественное изменение структуры доходной базы и повышение ее устойчивости. Основу бюджета составляют имущественные налоги и налог на доходы физических лиц.

В 2014 году доходы бюджета Вологодской области впервые превысили докризисный уровень.

По итогам исполнения бюджета 2014 года Вологодская область покинула десятку регионов Российской Федерации, объем государственного долга которых превышает 100% объема налоговых и неналоговых доходов. Государственный долг области сократился до 99,8% от объема собственных доходов бюджета.

Правительством области проводится взвешенная бюджетная политика, направленная на повышение эффективности бюджетных расходов. С этой целью формирование бюджета осуществляется программно-целевым методом. Траты бюджета поставлены в зависимости от достижения целевых показателей. Это в значительной степени повышает финансовую дисциплину получателей бюджетных средств.

По итогам исполнения областного бюджета 2015 года остановлен рост государственного долга области. Впервые за восемь лет с 2009 года государственный долг сокращен на 0,5 млрд руб., объем государственного долга составил 97,0% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Сделан большой шаг на пути финансового оздоровления региона.

В 2016 году Вологодская область одна из немногих субъектов РФ и единственная в СЗФО сформировала профицитный бюджет.

По итогам года область должна выйти на объем налоговых и неналоговых доходов 54,4 млрд руб., что выше уровня 2015 года на 7,1 млрд руб. Уже по итогам восьми месяцев план по приросту налоговых и неналоговых доходов по консолидированному бюджету выполнен на 64%.

По-прежнему наиболее крупными плательщиками доходов в бюджет являются металлургическое производство и химическая промышленность. Также наблюдается увеличение поступления налогов по значительному кругу традиционных для Вологодчины отраслей: сельское хозяйство и пищевая промышленность, производство машин и оборудования, торговля, электроэнергетика, транспорт.

В текущем году совместно с контрольно-надзорными органами реализуется комплексный план мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов в бюджет области в 2016 году. Разработаны дорожные карты, направленные на привлечение населения к государственной регистрации и повышение качества земельного контроля.

За I полугодие текущего года Вологодская область по темпам роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области с показателем 119,5% занимает восьмое место среди регионов России.

Решить задачу сокращения государственного долга и оптимизации структуры государственного долга области стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в 2014-2016 годах по замещению долговых обязательств субъектов Российской Федерации бюджетными кредитами из федерального бюджета. С 2014 года привлечено в областной бюджет указанных бюджетных кредитов на замену "дорогостоящим" банковским заемным средствам в сумме 20,7 млрд руб. Экономия расходов по обслуживанию государственного долга оценивается в сумме более 3 млрд руб.

Налажено активное и конструктивное сотрудничество с банковским сообществом. Это позволило существенно снизить процентные ставки по действующим рыночным заимствованиям и осуществить привлечение новых кредитных средств на более выгодных условиях. В результате с 2012 года удалось сэкономить на обслуживание государственного долга более 1,7 млрд руб. Средневзвешенная ставка по действующим государственным контрактам с кредитными организациями не превышает 10,5% годовых или размер ключевой ставки Банка России.

По итогам исполнения областного бюджета 2016 года за счет собственных доходных источников государственный долг области планируется уменьшить на 3,2 млрд руб., до 73,0%, от объема налоговых и неналоговых доходов.

Достичь безопасного уровня государственного долга, не превышающего 50% собственных доходов областного бюджета, планируется к 1 января 2020 года.