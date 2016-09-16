Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В рейтинге регионов по уровню госдолга Вологодская область поднялась на 17 позиций

Новости партнеров
16 сентября, 16:02 UTC+3
Все усилия правительства области с 2012 года направлены на укрепление доходного потенциала региона
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

В рейтинге регионов по уровню государственного долга Вологодская область поднялась с 79-го до 62-го места, улучшив свои показатели по долговой нагрузке на 17 позиций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время в 14 российских регионах накопленный государственный долг превышает объем собственных доходов региональных бюджетов. В недалеком прошлом наша область входила в число таких субъектов Российской Федерации.

Все усилия правительства области с 2012 года направлены на укрепление доходного потенциала региона.

Реализуются мероприятия по сокращению налоговой задолженности и легализации налоговой базы.

Предоставление налоговых льгот осуществляется при условии их положительного влияния на экономику региона и состояние доходной части бюджета.

Оптимизирована налоговая нагрузка с учетом поддержания благоприятного  экономического климата и поддержки социальных категорий населения.

Созданы условия для инвестиционного роста. Приняты законы области, направленные на привлечение и поддержку инвесторов, готовых реализовать в регионе крупномасштабные и капиталоемкие инвестиционные проекты, способные диверсифицировать экономику региона и улучшить состояние доходной базы бюджета.

Действуют конкретные меры поддержки малого бизнеса.

Ключевым результатом стало качественное изменение структуры доходной базы и повышение ее устойчивости. Основу бюджета составляют имущественные налоги и налог на доходы физических лиц.

В 2014 году доходы бюджета Вологодской области впервые превысили докризисный уровень.

По итогам исполнения бюджета 2014 года Вологодская область покинула десятку регионов Российской Федерации, объем государственного долга которых превышает 100% объема налоговых и неналоговых доходов. Государственный долг области сократился до 99,8% от объема собственных доходов бюджета.

Правительством области проводится взвешенная бюджетная политика, направленная на повышение эффективности бюджетных расходов. С этой целью формирование бюджета осуществляется программно-целевым методом. Траты бюджета поставлены в зависимости от достижения целевых показателей. Это в значительной степени повышает финансовую дисциплину получателей бюджетных средств.

По итогам исполнения областного бюджета 2015 года остановлен рост государственного долга области. Впервые за восемь лет с 2009 года государственный долг сокращен на 0,5 млрд руб., объем государственного долга составил 97,0% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Сделан большой шаг на пути финансового оздоровления региона.

В 2016 году Вологодская область одна из немногих субъектов РФ и единственная в СЗФО сформировала профицитный бюджет.

По итогам года область должна выйти на объем налоговых и неналоговых доходов 54,4 млрд руб., что выше уровня 2015 года на 7,1 млрд руб. Уже по итогам восьми месяцев план по приросту налоговых и неналоговых доходов по консолидированному бюджету выполнен на 64%.

По-прежнему наиболее крупными плательщиками доходов в бюджет являются металлургическое производство и химическая промышленность. Также наблюдается увеличение поступления налогов по значительному кругу традиционных для Вологодчины отраслей: сельское хозяйство и пищевая промышленность, производство машин и оборудования, торговля, электроэнергетика, транспорт.

В текущем году совместно с контрольно-надзорными органами реализуется комплексный план мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов в бюджет области в 2016 году. Разработаны дорожные карты, направленные на привлечение населения к государственной регистрации и повышение качества земельного контроля.

За I полугодие текущего года Вологодская область по темпам роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области с показателем 119,5% занимает восьмое место среди регионов России.

Решить задачу сокращения государственного долга и оптимизации структуры государственного долга области стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в 2014-2016 годах по замещению долговых обязательств субъектов Российской Федерации бюджетными кредитами из федерального бюджета. С 2014 года привлечено в областной бюджет указанных бюджетных кредитов на замену "дорогостоящим" банковским заемным средствам в сумме 20,7 млрд руб. Экономия расходов по обслуживанию государственного долга оценивается в сумме более 3 млрд руб.

Налажено активное и конструктивное сотрудничество с банковским сообществом. Это позволило существенно снизить процентные ставки по действующим рыночным заимствованиям и осуществить привлечение новых кредитных средств на более выгодных условиях. В результате с 2012 года удалось сэкономить на обслуживание государственного долга более 1,7 млрд руб. Средневзвешенная ставка по действующим государственным контрактам с кредитными организациями не превышает 10,5% годовых или размер ключевой ставки Банка России.

По итогам исполнения областного бюджета 2016 года за счет собственных доходных источников государственный долг области планируется уменьшить на 3,2 млрд руб., до 73,0%, от объема налоговых и неналоговых доходов.

Достичь безопасного уровня государственного долга, не превышающего 50% собственных доходов областного бюджета, планируется к 1 января 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
ТЭЦ "Академическая" обеспечит теплом 100 тыс. квартир в Екатеринбурге
3
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама