Открылась регистрация на итоговый форум "Сообщество"

МОСКВА, 16 сентября 2016 г. /Общественная палата/. 3-4 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве соберутся около 3500 активных граждан и НКО со всей страны.

Своей работой и неравнодушными поступками они меняют ситуацию вокруг себя к лучшему. На итоговом форуме участники расскажут, как им это удается. По традиции форум "Сообщество" станет одним из ключевых событий в праздновании Дня народного единства.

Подать заявку на участие в форуме можно до 25 октября 2016 года на официальном сайте мероприятия форумсообщество.рф.

"Сегодня мы открываем прием заявок на участие в итоговом форуме "Сообщество" - масштабном мероприятии для активных граждан и некоммерческих организаций. Его участники - люди, которые не жалуются на проблемы и бездействие местных властей, а берут ситуацию в свои руки и собственными действиями доказывают, что голос гражданского активиста может быть решающим. Они успешно реализуют проекты, которые интересны им, и несут пользу обществу. Мы в свою очередь стараемся ответить на запросы этих граждан и дать им практические навыки", - отметил секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Он также добавил, что главная задача форума "Сообщество" - вывести значимость гражданской активности на новый уровень, обратить внимание государства на важность третьего сектора.

Участники дискуссионных площадок окружных форумов "Сообщество" в 2016 году обсуждали основные проблемы некоммерческого сектора в самых разных областях, от сложностей при регистрации НКО до нехватки помещений под ресурсные центры в некоторых регионах. Предложения активных граждан после экспертного анализа и систематизации вошли в концепцию содействия развитию социально ориентированных НКО, которая будет представлена на итоговом форуме.

В первый день форума будут работать дискуссионные площадки, проходить мастер-классы и мотивационные лекции, а также выставка проектов активистов и их презентации. Во второй день будет работать Университет ОП РФ: его "студенты" получат доступ к лекциям и мастер-классам от ведущих экспертов, благотворителей, представителей бизнеса и власти.

Традиционно 4 ноября Общественная палата РФ будет вручать премию в области гражданской активности "Я - гражданин!". Каждый из победителей в 15 номинациях получит приз - 200 тыс. руб.