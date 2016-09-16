Открылась регистрация на итоговый форум "Сообщество"

Колонна из пожарных машин прошла крестным ходом в ЕкатеринбургеОбщество 16 сентября, 15:53
Грузооборот НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тоннТранспорт 16 сентября, 15:42
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 16 сентября, 15:38
Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полетаЭкономика и бизнес 16 сентября, 15:31
AFP: Франция передала Египту второй "Мистраль"Международная панорама 16 сентября, 15:17
Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%Экономика и бизнес 16 сентября, 15:15
На востоке России наступил день тишины перед выборами в ГосдумуПолитика 16 сентября, 15:10
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с паромаПроисшествия 16 сентября, 15:05
Samsung возобновит продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее 28 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября 2016 г. /Общественная палата/. 3-4 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве соберутся около 3500 активных граждан и НКО со всей страны.
Своей работой и неравнодушными поступками они меняют ситуацию вокруг себя к лучшему. На итоговом форуме участники расскажут, как им это удается. По традиции форум "Сообщество" станет одним из ключевых событий в праздновании Дня народного единства.
Подать заявку на участие в форуме можно до 25 октября 2016 года на официальном сайте мероприятия форумсообщество.рф.
"Сегодня мы открываем прием заявок на участие в итоговом форуме "Сообщество" - масштабном мероприятии для активных граждан и некоммерческих организаций. Его участники - люди, которые не жалуются на проблемы и бездействие местных властей, а берут ситуацию в свои руки и собственными действиями доказывают, что голос гражданского активиста может быть решающим. Они успешно реализуют проекты, которые интересны им, и несут пользу обществу. Мы в свою очередь стараемся ответить на запросы этих граждан и дать им практические навыки", - отметил секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
Он также добавил, что главная задача форума "Сообщество" - вывести значимость гражданской активности на новый уровень, обратить внимание государства на важность третьего сектора.
Участники дискуссионных площадок окружных форумов "Сообщество" в 2016 году обсуждали основные проблемы некоммерческого сектора в самых разных областях, от сложностей при регистрации НКО до нехватки помещений под ресурсные центры в некоторых регионах. Предложения активных граждан после экспертного анализа и систематизации вошли в концепцию содействия развитию социально ориентированных НКО, которая будет представлена на итоговом форуме.
В первый день форума будут работать дискуссионные площадки, проходить мастер-классы и мотивационные лекции, а также выставка проектов активистов и их презентации. Во второй день будет работать Университет ОП РФ: его "студенты" получат доступ к лекциям и мастер-классам от ведущих экспертов, благотворителей, представителей бизнеса и власти.
Традиционно 4 ноября Общественная палата РФ будет вручать премию в области гражданской активности "Я - гражданин!". Каждый из победителей в 15 номинациях получит приз - 200 тыс. руб.