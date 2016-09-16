Состоялась пресс-конференция по развитию биотехнологий в России

Пресс-конференция была посвящена подведению промежуточных итогов организации конференции БИОТЕХМЕД, развитию биотехнологий в России и оценки их роли в фармацевтической и медицинской промышленности.

В качестве спикеров на мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности С.А. Цыб, заместитель министра здравоохранения РФ С.А. Краевой, советник министра здравоохранения РФ И.Л. Ланской, директор конференции БИОТЕХМЕД Е.В. Ничипурук, директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям Госкорпорации Ростех В.Ю. Бровко, управляющий партнер организации Future Biotech П.Е. Федоров.

Заместитель министра промышленности и торговли Сергей Анатольевич Цыб, в рамках своего выступления, заявил об успешном развитии биотехнологий в российской медицине и важности конференции БИОТЕХМЕД в этом процессе.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Александрович Краевой затронул вопросы значения конференции БИОТЕХМЕД и биомедицины для здравоохранения: "Уже сегодня биотехнологии показывают свою высокую эффективность. Например, вакцина от лихорадки Эбола была создана с помощью биотехнологий".

Также на пресс-конференции были затронуты вопросы развития медицинского туризма в России и конверсия военного производства в медицинскую промышленность.

"Одной из задач конференции БИОТЕХМЕД является развитие медицинского туризма. На сегодняшний день в Россию, по разным оценкам, въехало до 10 тыс. туристов с целью планово пройти осмотр и получить необходимую медицинскую помощь. Это принесло бюджету от 7-10 млрд рублей", – заявил советник министра здравоохранения РФ Игорь Львович Ланской.

"Сегодня российская оборонная промышленность переживает настоящий ренессанс: она накопила в себе критическую массу технологий, которые могут диверсифицироваться и переходить в другие сферы", – заявил директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям Госкорпорации Ростех Василий Юрьевич Бровко. "На конференции БИОТЕХМЕД наши предприятия: Швабе, Росэлектроника, ОПК и КРЭТ продемонстрируют такие технологии".

Отдельная часть пресс-конференции была посвящена развитию инновационной медицины, основу которой составляют биомедицинские стартапы.

"Идея проведения конкурса стартапов в рамках конференции БИОТЕХМЕД возникла из-за того, что с каждым годом ИТ и медицина все больше и больше интегрируются друг в друга и у небольших команд без специального оборудования появляется возможность предложить инновационное решение, которое может быть использовано в системе практического здравоохранения", – заявил управляющий партнер организации Future Biotech Павел Евгеньевич Федоров. "В связи с этим, мы провели конкурс стартапов, собрали более 50 проектов с прототипами, выбрали четырех финалистов и предоставили им возможность побороться за звание лучшего стартапа в сфере биомедицины".

Промежуточные итоги организации конференции БИОТЕХМЕД подвел ее директор Е.В. Ничипурук.

"Уже сегодня подтвердили свое участие в конференции более 500 делегатов, в их числе министры промышленности и здравоохранения, а также директор Госкорпорации Ростех. Помимо этого, запланировано более 100 выступлений экспертов отрасли, полностью распределена выставочная площадь экспонентов", – заявил директор конференции БИОТЕХМЕД Евгений Валерьевич Ничипурук.

Среди компаний-экспонентов и организаций, которые примут участие в конференции БИОТЕХМЕД, Российская венчурная компания, Атлас, Р-Фарм, Химрар, ATLANTIS, EMC, Сколков, General Electric, SAP, Швабе, Фармсинтез и многие другие.

Конференция БИОТЕХМЕД пройдет 26-27 сентября в г. Геленджик при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства здравоохранения РФ, в которой примут участие более 1500 человек. Стратегическим партнером мероприятия выступает Госкорпорация Ростех. Цель БИОТЕХМЕД — сформировать интерес у участников рынка к синергии усилий по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, задач и возможностей. Подать заявку на участие или на выступление в деловой программе можно на сайте конференции biotechmedconf.ru.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В Электронный кластер Ростеха входят такие компании и холдинги, как "Росэлектроника", "Швабе", Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), "РТ-Информ", Концерн "Автоматика" и др. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.

Агентство Allnighters Marketing Communications основано в 2005 году единомышленниками Евгением Ничипуруком и Элизой Винокуровой. Клиенты компании: BMW Russland Trading, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, ГК "Независимость", DIAGEO, Denview Limited (Maxxium Russia), "Синергия", Simple, МАММ, "Газпром Нефть" и др.

Future Biotech объединяет профессионалов и энтузиастов в области биологии и биотехнологий — перспективных направлений науки и бизнеса. Задачи проекта касаются вопросов создания среды для профессионального развития научных кадров, в том числе организации и проведения образовательных мероприятий, рассказывающих о науке и ее прикладных аспектах, технологическом предпринимательстве, карьерных возможностях для специалистов в области естественных наук.

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