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РИПИ исследовал безопасность и качество рынка пищевой продукции Москвы в 2016 году

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26 декабря, 11:23 UTC+3
Всего в экспертизе участвовал 201 образец пищевой продукции
Материал из 1 страницы

Москва, 26 декабря /РИПИ/. В 2016 году Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) в рамках своей основной деятельности провел серию исследований безопасности и качества пищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке Москвы.

С января по сентябрь 2016 года были исследованы следующие категории пищевой продукции: овощи нового урожая (шесть культур), икра кабачковая, семена подсолнечника (жареные семечки), сгущенное молоко, сыр "Российский", топленое масло, масло сливочное 82,5%, творог фасованный 9%, творожные глазированные сырки, йогурты натуральные без добавок, сухофрукты (курага, чернослив), колбаса "Докторская", сосиски "Молочные", колбаски гриль, купаты, тунец консервированный. Всего в экспертизе участвовал 201 образец пищевой продукции. Все образцы для исследований закупались методом анонимной закупки в соответствии с "Правилами организации потребительских испытаний РИПИ", согласованными с принципами Международной организации потребительских союзов (Consumers International, СI). Для исследования образцы передавались в аккредитованные испытательные лаборатории в обезличенном и закодированном виде.

Результаты проведенных исследований показали следующее: 32% из общего числа образцов не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", при этом в отдельных категориях продуктов, таких как, например, свежие овощи, этот процент значительно выше - более 60%.

О деятельности РИПИ. "Российский институт потребительских исследований (АНО "РИПИ"), деятельностью которого является мониторинг безопасности и качества товаров потребительского рынка со стороны гражданского общества, а также информирование широкой общественности о результатах мониторинга и выстраивание системы защиты потребителей от опасного и некачественного товара работает на рынке данных услуг с 2004 года. Институт осуществляет свою деятельность на принципах независимости, объективности и непредвзятости. Формы деятельности: содействие уполномоченным государственным органам в выявлении опасной, некачественной и фальсифицированной продукции; участие в разработке национальных стандартов и законопроектов в сфере потребительского рынка товаров и услуг; проведение сравнительных испытаний потребительских товаров; работа с производителями и их союзами с целью выявления реального качества продукции в конкретных сегментах рынка.

Работа по исследованию безопасности и качества рынка пищевой продукции Москвы будет продолжена Институтом в 2017 году.

Результаты проведенных исследований публикуются на сайтах электронных изданий РИПИ (http://www.ripi-test.ru) и электронного журнала для потребителей "СПРОС" (http://www.spros-online.ru)

Контактная информация:

Алисова Татьяна - пресс-секретарь РИПИ

Тел/факс: +7 (499) 165-56-71

Моб. тел.: +7 (910) 471-99-90

E-mail: test@ripi-test.ru 

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