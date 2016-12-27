Стартовала премия в области деловой журналистики Citi Journalistic Excellence Award 2017

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МОСКВА, 26 декабря. Организационный комитет международной премии в области деловой и финансовой журналистики объявляет о запуске конкурса Citi Journalistic Excellence Award 2017. Прием заявок от российских журналистов на участие в конкурсе открыт на сайте премии www.CJEA.ru и продолжится до 8 февраля 2017 года.
Участниками конкурса могут стать журналисты деловых, общественно-политических, специализированных изданий, информационных агентств, радио и телевидения, Интернет-ресурсов и других типов СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Премия проводится в более чем десяти странах и направлена на развитие деловой журналистики.
Финалистов премии на очном заседании определит оргкомитет премии и независимое российское жюри, а подтверждение победителей будет происходить по тогам индивидуальных интервью финалистов с представителями Высшей школой журналистики Колумбийского университета.
В 2017 году определение лауреатов и призеров осуществляется в двух номинациях:
1. Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала в России.
Комментарии к номинации: текущая экономическая ситуация все еще ограничивает возможности привлечения финансирования для российских компаний. Только начали появляться первые признаки восстановления инвестиционной привлекательности страны и российских компаний. Номинация направлена на выявление публикаций, в которых проанализированы современные вызовы и реалии российской экономики, оценены перспективы и возможности роста, позитивные и негативные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность России и российского бизнеса. Обратят ли иностранные инвесторы внимание на Россию, на какие отрасли? Где взять деньги на эффективное развитие российскому бизнесу? Какова стратегия экономического развития страны?
2. Финансы будущего: как финтех меняет мир?
Комментарии к номинации: предмет этой номинации - новые продукты, форматы, интерфейсы взаимодействия потребителя и финансовых институтов. Интеграция банковских, страховых, инвестиционных, пенсионных и иных продуктов в единую экосистему. Финтех решения, вопросы контроля и безопасности, новые клиентские сценарии, технологизация всего, что связано с финансами.
При выборе победителей независимое экспертное жюри, состоящее из экспертов в области финансов и журналистики, будет учитывать оригинальность и содержательность работ, творческий подход к созданию материала, раскрытие и оригинальность темы, глубину анализа и степень соответствия номинации.
Журналисты, занявшие первые места в каждой из номинаций, получат главный приз - спецкурс в Высшей школе журналистики Колумбийского университета по специально разработанной программе. Курс будет состоять из серии мастер-классов, воркшопов и тренингов от преподавателей школы и выдающихся практиков в области финансовой и деловой журналистики. Кроме того, победители посетят знаковые достопримечательности Нью-Йорка, крупнейшего международного финансового центра.
В 2017 году в состав жюри вошли известные эксперты в области финансов, бизнеса и деловой журналистики:
Подробная информация о конкурсе и полный перечень правил участия доступны на странице премии: www.CJEA.ru
Организаторами международной премии Citi Journalistic Excellence Award являются глобальный банк Citi и Школа журналистики Колумбийского университета.
Информационные партнёры премии CJEA 2017: Itar-tass.com; Prime.ru; Banki.ru; Pressfeed.ru.
Дополнительная информация
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Организационный комитет премии в России
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Яна Давтян
+7 (929) 561 51 00
Зинаида Сандулова
+7 (926) 795-77-73
Информация о международной премии Citi Journalistic Excellence Award
Независимая премия в области финансовой и деловой журналистики Citi Journalistic Excellence Award (CJEA) учреждена в 1982 году в США и имеет международный статус: за все время существования ее лауреатами стали более 1000 журналистов из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки. В России конкурс проводится с 2010 года. За 6 лет работы премии в России участниками конкурса стали несколько сотен российских журналистов из федеральных и региональных СМИ, а победители в числе других прошли восьмидневный курс Высшей школы журналистики Колумбийского университета.