Греф и Чубайс определят роль технологической революции в экономике на Гайдаровском форуме

13 января 2017 г., во второй день работы Гайдаровского форума, его посетят Герман Греф и Анатолий Чубайс. Эксперты примут участие в дискуссии "Технологические сдвиги и экономическая динамика: что происходит на самом деле?".

Актуальность этой темы неоднократно подчеркивалась в ходе других экспертных заседаний в предыдущие годы, и оргкомитет форума в 2017 г. выделил отдельное время для дискуссии. Как считает директор форума Иван Федотов, технологическим вызовам и экономической динамике посвящена одна из интереснейших сессий конференции. "Разговор пойдет о том, что такое технологическая революция, которая сейчас происходит в мире, как она повлияет на меры оценки экономического роста - это то, о чем ведущие экономисты мира ведут главные споры", - отметил Иван Федотов.

В ходе дискуссии ее участники назовут технологические основы экономического роста, а также определят типичные методы его оценки: являются ли они современными или уже устарели. Будут проведены аналогии с периодом Великой депрессии, в эпоху которой появился такой феномен, как ВВП. Что стоит ожидать от происходящей сейчас глобальной рецессии? Каковы институциональные последствия новых технологий? Ответы на эти и другие вопросы можно будет узнать в ходе дискуссии.

Модератором встречи выступит ректор РАНХиГС Владимир Мау, один из главных специалистов в стране в области экономической теории. В экспертном обсуждении также примут участие президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф и председатель правления ООО УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Другими участниками станут: директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров и президент ООО "Майкрософт Рус" Павел Бетсис.

Регистрация и аккредитация на Форум

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Генеральный партнер - ПАО "Газпром". Финансовый партнер - Банк "Открытие". Стратегические партнеры - АО "Газпромбанк", Unilever, Группа компаний АКИГ, "Джонсон и Джонсон", "Новартис", Mastercard, Фонд Егора Гайдара, MSD, O1 Group, ОАО "РЖД", Coca-Cola. Официальные партнеры - Microsoft, РВК. Партнеры - EY, Cotton Way, Союз российских пивоваров, Томская область. Страховой партнер - Росгосстрах.

Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", ИД "Коммерсантъ", Генеральное интернет-СМИ - "Газета.ру", генеральный радиопартнер - Business FM, стратегические информационные партнеры - ТАСС, телеканал RT, РИА Новости. Главные информационные партнеры - "Интерфакс", ПРАЙМ. Информационные партнеры - "Российская газета", Известия, RNS, Полит.ру, проект "Сноб", The Moscow Times, телеканал "Страна", Thomson Reuters, ИА "Синьхуа", Агентство "Эфе" (Испания), РИА "ФедералПресс", Феникс-ТВ (Китай), PR Newswire, радиостанция "Эхо Москвы", журналы "Стратегия", BRICS, Национальный банковский журнал, "Государственная служба", Журнал "Москва - Пекин. Две страны - одно дело", RAEX, ИА Финмаркет, AK&M, "Экономика и жизнь", China Radio International, "Регион развития", Журнал "Банковское дело", Financial One, "Эффективное здравоохранение", РИА "Стандарты и качество", Business Excellence, "Банковское обозрение", РАИ-Радиотелевидение Италии.