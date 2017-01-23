Подведены итоги работы "Русского дома" в Давосе

МОСКВА, 23 января /Росконгресс/. "Русский дом" стал официальной российской резиденцией в Давосе. Организаторами площадки выступили Фонд "Росконгресс", крупнейший организатор деловых форумов в России, и ГК "Юлмарт", ведущая российская компания в области электронной торговли. За время проведения Всемирного экономического форума "Русский дом" посетило рекордное количество гостей самого высокого уровня. Дискуссии и мероприятия, организованные на официальной площадке российского бизнес-сообщества, стали одними из самых горячо обсуждаемых в Давосе. В рамках деловой программы "Русского дома" состоялась виртуальная презентация Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.

Основной целью создания "Русского дома" стало желание продемонстрировать открытость России к диалогу и совместной работе и сосредоточиться на успехах бизнеса.

Подводя предварительные итоги, можно с уверенностью сказать, что организаторам официальной резиденции российского бизнес-сообщества в Давосе это удалось.

Мероприятия "Русского дома" посетили свыше 3000 человек, включая государственных представителей, руководителей международного бизнеса, представителей инвестиционного сообщества. В числе гостей "Русского дома" были президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров, а также лидеры крупнейших глобальных компаний в области электронной коммерции, экономисты, банкиры, среди которых управляющий директор Ernst & Young Кармин Ди Сибио; президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти; главный исполнительный директор SUN Group Шив Кхемка; президент и главный исполнительный директор Carlsberg Breweries A/S Кеес т’Харт; председатель совета директоров Novartis Йорг Рейнхардт; член правления Deutsche Bank AG Кристиан Севинг; президент Procter & Gamble в Европе Гари Кумб; главный исполнительный директор PepsiCo ESSA Рамон Лагварта; старший вице-президент ABB Аланна Абрахамсон.

В 2017 году "Русский дом" был отмечен вниманием правительства Российской Федерации. С официальным визитом российскую резиденцию посетил министр экономического развития России Максим Орешкин: "Форум в Давосе для нас имеет большое значение, поскольку дает возможность провести необходимые встречи с иностранными компаниями, которые инвестируют в Россию, и переговорить с коллегами из разных стран", - сказал Максим Орешкин.

19 января на площадке "Русского дома" Министр провел встречу с членами Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России, объединившего руководителей российского и международного бизнеса и некоммерческих организаций.

Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России по итогам встречи, отметил: "В ходе мероприятия был затронут ряд важных для иностранных инвесторов тем, в частности работа Таможенного союза, проблемы, связанные с налоговой системой, ведением бизнеса и локализацией производства. Кроме того, была предложена идея возобновить более активную деятельность рабочей группы, которая связана с имиджем России за границей, поскольку многие зарубежные инвесторы еще не знают обо всем потенциале России в области инвестиций. В данном случае "Русский дом" стал той площадкой, когда форма и содержание совпали на 100%".

Подводя итоги работы "Русского дома", директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев отметил, что одной из основных целей всех мероприятий было привлечение внимания к России в качестве объекта инвестиций: "Благодаря бизнес-сессиям и личным встречам на нашей площадке иностранные гости и партнеры получили информацию о возможностях для ведения бизнеса в нашей стране. Мы стремимся показать, что Россия открыта для диалога, и для этого создаем с нашим партнером ГК "Юлмарт" такие проекты как "Русский дом"".

Андрей Кузяев, президент компании "ЭР-Телеком", отметил: "Участие в Давосском форуме дает нам возможность понять глобальные мировые тренды экономики, изучить лучшие практики отрасли и обсудить их с коллегами. Такие мероприятия, как "Русский дом", способствуют созданию коммуникационной платформы для обсуждения ключевых трендов экономики и новых стратегических возможностей".

17 января, в день официального открытия форума в Давосе, "Русский дом" стал центром международного диалога. В рамках делового завтрака лидеры технологической отрасли обсудили вопросы участия крупных компаний в технологических переменах и развитии цифровой экономики. Деловую повестку дня продолжила сессия "Россия - США: диалог после выборов", ставшая самой посещаемой за всю историю мероприятий "Русского дома". Более 120 участников приняли участие в обсуждении перспектив развития экономических отношений между двумя странами и возможностей для развития бизнеса.

Второй день проекта открыла дискуссионная панель "Цифровая революция в жизни: 10 лет спустя", организованная партнером "Русского дома" агентством по финансовым и корпоративным коммуникациям EM. Участники обсудили перемены в культуре, медиа, банковской и других сферах общественной жизни, которые уже в ближайшей перспективе произойдут под влиянием процесса развития высоких технологий. Модератором панели выступил Том Блэквелл, генеральный директор EM, ее участниками стали: Брайан Паллас, основатель и генеральный директор Opportunity Network; Ханна Осе, основатель и генеральный директор Wonderloop; Татьяна Лысова, главный редактор газеты "Ведомости"; Майкл Хеккер, управляющий директор Redline Capital; Андрей Кузяев, президент "ЭР-Телеком"; Егор Яковлев, основатель онлайн-кинотеатров Tvigle; Фекла Толстая, директор по развитию Государственного музея Л.Н. Толстого.

Третий день Всемирного экономического форума стал ключевым для российской делегации в Давосе. Дмитрий Костыгин, председатель совета директоров ГК "Юлмарт", представил интересы российского бизнес-сообщества в сессии "Роль России в современном мире", главным спикером которой стал первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.

"На протяжении многих лет я сам выступаю инвестором и уверен в недооцененности инвестиционной привлекательности российского бизнеса. Уверен, 2017 год станет успешным для бизнеса, а значит, и для экономики страны. Можно, конечно, опасаться "черных лебедей", а можно искать "золотых лебедей" уже сейчас", - заявил Дмитрий Костыгин во время открытого диалога.

На протяжении всех дней работы "Русского дома" все желающие могли совершить виртуальную прогулку по площадке Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. Высокотехнологичную презентацию ПМЭФ посмотрели более 400 российских и зарубежных гостей и участников мероприятий деловой программы, а также посетители официальной российской резиденции.

"Мы рады видеть, что для продвижения ПМЭФ - бесспорно, главной ежегодной конференции о России - используется технология виртуальной реальности. EM вообще очень интересуется этой технологией (и ПМЭФ) и активно разрабатывает эффективные инновационные способы ее применения, чтобы помочь российским компаниям представить свои возможности международному инвестиционному сообществу. В этой области 2017 год обещает грандиозные перемены, и ПМЭФ находится на их острие", - заявил Том Блэквелл, генеральный директор EM, после просмотра презентации ПМЭФ с применением технологии виртуальной реальности.

О Фонде "Росконгресс"

Фонд "Росконгресс" основан в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий социально-экономической направленности. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

О компании "Юлмарт"

Крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Компания основана в 2008 году, штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. В качестве организатора "Русского дома" "Юлмарт" участвует в мероприятиях Всемирного экономического форума с 2014 года.

"Юлмарт" насчитывает свыше 400 представительств (центров исполнения заказов и пунктов выдачи заказов) более чем в 240 городах России. Ulmart.ru - многофункциональная торговая интернет-площадка федерального масштаба, на которой предлагается широчайший ассортимент товаров, сервисов и услуг. На онлайн-витрине компании представлен универсальный ассортимент для всей семьи: от товаров для дома и ремонта до детских, авто- и спорттоваров, электронных книг, авиабилетов и многого другого. Двенадцать миллионов позиций товара доступны в любое время в удобном месте в режиме 24/7.

www.ulmart.ru

Партнеры "Русского дома - 2017": "ЭР-Телеком", EM Communications, консалтинговая группа "Тензор", группа компаний Simple, Национальная ассоциация дистанционной торговли.

Контакты для СМИ:

Мария Ширяевская info@rh2017.com maria.shiryaevskaya@forwardone-advisors.com +7 (903) 745 5615 Илья Шнайдер ilya.shnaider@roscongress.org +7 (911) 156 6513