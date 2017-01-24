Стенд "Книги России" откроется на 41-й Международной Калькуттской книжной ярмарке

МОСКВА, 24 января 2017 г. /Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок/. С 25 января по 5 февраля 2017 года в 41-й раз пройдет Калькуттская международная книжная ярмарка - старейшая и самая посещаемая в Индии.

В выставке принимают участие издатели как Калькутты и Западной Бенгалии, так и зарубежных стран, что дает гостям возможность увидеть в одном месте огромное разнообразие книг со всего мира - от произведений классической художественной литературы и бестселлеров до научно-технических изданий. С 2 по 4 февраля 2017 года на площадке Калькуттской книжной выставки-ярмарки традиционно пройдет Международный литературный фестиваль с участием представителей творческой общественности из 10 стран мира.

Каждый год выставка тематически привязана к культурному и историческому наследию какой-либо конкретной страны. В 2017 году такой страной станет Коста-Рика. В 2016 году число участников ярмарки превысило 500, из которых более 60 - издательства и культурно-гуманитарные миссии из 18 стран мира. В этом году организаторы также ожидают не менее 500 участников.

25 января 2017 года состоится официальное открытие российского стенда "Книги России", на котором гости ярмарки смогут ознакомиться с книгами ведущих издательств: "У Никитских ворот", "АСТ", "Эксмо" и др. Издательство "Молодая Гвардия" представит знаменитую серию "ЖЗЛ" о правителях России (Николай II, Екатерина I) и о писателях, внесших значительный вклад в мировую литературу (Александр Пушкин, Максим Горький, Марина Цветаева, Иосиф Бродский и др.). "ТАСС" представит пять книг на английском языке: "Московские каникулы", "Наши любимые", "Культура - память человечества, введенная в современность", а также два фотоальбома: "Старт, рывок - и финиш золотой!" с архивными снимками ярких моментов участия российских спортсменов на зимних Олимпийских играх, и "Страна героев" - летопись важнейших событий в истории России.

В основном зале выставки 26 января пройдут презентации Московской международной книжной выставки ярмарки (ММКВЯ) и Санкт-Петербургского книжного салона. 27 января 2017 года состоится встреча современного российского поэта, эссеиста, переводчика, исследователя поэзии и издателя Максима Амелина со студентами нескольких университетов Калькутты.

Помощь в организации российского участия оказывают: Генеральное Консульство Российской Федерации в Калькутте и Российский центр науки и культуры в Калькутте.

Организатор российского стенда - ОАО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.