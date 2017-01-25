На "Святогор" пришел новый тепловоз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. В распоряжение железнодорожников ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании) поступил новый маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода. Как сообщили в пресс-службе УГМК, затраты компании на приобретение новой машины составили порядка 54 млн руб.

"Тепловоз приобретен по программе замены и модернизации изношенного оборудования и стал четвертым в линейке тепловозов серии ТЭМ-18, которые эксплуатируются на комбинате", - сказано в сообщении.

Новая машина оснащена модернизированным двигателем с электронным впрыском топлива, что обеспечивает экономию. Основное рабочее место машиниста оборудовано ЖК-монитором с выводом всех параметров работы, а также современными пультами управления. В тепловозе установлен электродинамический тормоз, система подогрева воздушных резервуаров, а также система безопасности для выхода на пути общего пользования.

"Новый локомотив отвечает всем требованиям безопасности на железнодорожном транспорте. Благодаря аппаратно-программному комплексу "Борт" мы можем анализировать все параметры работы тепловоза и контролировать бдительность машиниста. Например, система следит за тем, чтобы машинист не уснул или в случае резкого ухудшения здоровья не попал в аварийную ситуацию. У нас даже браслеты наручные имеются. Если человек засыпает, то тепловоз останавливается", - отметил машинист-инструктор локомотивных бригад железнодорожного цеха ОАО "Святогор" Евгений Порошин.

В пресс службе отмечают еще одно достоинство локомотива - улучшенные условия труда машиниста. В кабине просторно и удобно. Установлены стекла с электроподогревом, климатическая установка с отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха. Это позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Для машиниста предусмотрены эргономичные кресла с защитой от вибраций при движении. Кроме того, к услугам локомотивной бригады - холодильник, электроплита и столик для приема пищи.

В настоящее время тепловоз готовят к эксплуатации, после чего он пройдет обкатку и будет готов к работе на путях общего пользования, отмечают в УГМК.

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди (80 тыс. тонн в год). В состав предприятия входит Волковский рудник (объем добычи руды - 170 тыс. тонн в год), Северный медно-цинковый рудник (980 тыс. тонн), обогатительная фабрика (объем переработки - 2,6 млн тонн руды в год), сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства (объем производства - 356 тыс. тонн кислоты в год).

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.