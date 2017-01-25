На сессии в ВЭО России обсудили меры по повышению качества жизни населения

Москва, 25 января 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 25 января 2017 года в Вольном экономическом обществе России состоялась совместная экспертная сессия ВЭО России и Межведомственной рабочей группы, на которой обсуждались меры по повышению качества жизни населения.

По поручению Президента РФ Пр-№1347 от 14.07.2016 продолжается работа созданной Межведомственной рабочей группы (далее – МРГ) по разработке комплексной среднесрочной программы экономического развития России "Стратегия Роста". Напомним, в начале 2017 года Программа должна быть направлена на рассмотрение Президенту РФ.

Дискуссионная площадка Вольного экономического общества России выбрана для проведения открытых экспертных сессий МРГ не случайно. Являясь одной из самых представительных экспертных организаций в России и первым институтом гражданского общества в нашей стране, ВЭО России на протяжении двух с половиной веков своей истории неукоснительно следует главному принципу – сотрудничать с государством, но оставаться независимым, объединять специалистов разных взглядов и предоставлять им возможность свободно высказывать свои идеи, совместными усилиями искать пути повышения качества жизни в стране.

Вопросы разработки новой модели экономического развития, как приоритетные задачи, стоящие перед государством и обществом, рассматриваются на разноформатных мероприятиях ВЭО России: конференциях, Абалкинских чтениях, круглых столах. Разносторонняя дискуссия с широким привлечением общественности на тему "Россия в глобальном мире: в поиске новой модели экономического развития" Вольное экономическое общество России организовало на Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному празднику "День экономиста" 11 ноября 2016 года.

На совместной экспертной сессии МРГ и ВЭО России 25 января 2017 года обсуждались меры по повышению качества жизни населения. Участники заседания высказали свое мнение относительно корректировки социальной и демографической политики государства, вариантов стимулирования инвестиций в человеческий капитал и их влияния на активизацию экономического роста

Открыл работу сессии Президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов.

Далее в дискуссии приняли участие: Член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов; Руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей А.О. Алехнович; Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг; Заведующий Лабораторией мониторинга рисков социальной дестабилизации Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Центра долгосрочного прогнозирования и стратигического планирования при МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Коротаев; Генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, д.э.н., профессор В.Н. Бобков; Директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН В.В. Локосов и др.

Хотя в Конституции РФ провозглашен принцип "Россия – социальное государство", де факто в России пока доминирует принцип "человек для государства", а не "государство для человека". Государственные расходы на социальную сферу рассматриваются не как инвестиции в человеческий капитал и будущий рост, а как невозвратные затраты. Сохраняется низкая мотивация бизнеса и населения платить налоги, делать страховые взносы, присутствует правовой нигилизм, низкая удовлетворенность качеством жизни.

По мнению многих участников экспертной сессии необходим пересмотр приоритетов расходования бюджетных средств, на этапе восстановления экономики сокращение финансирования социальной сферы в реальном выражении недопустимо. А в дальнейшем эти расходы необходимо будет наращивать.

Стимулировать приток инвестиций в социальную сферу предполагается за счет частного предпринимательства, а значит необходимо усилить работу по устранению административных барьеров и снижению недобросовестной конкуренции, расширить доступ частных компаний к оказанию бюджетных услуг, развить механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере.

Более здоровые, образованные и уверенные в своем будущем люди способны создать больше добавленной стоимости, нежели больные, низкоквалифицированные и постоянно опасающиеся за свою социальную стабильность. В этой связи вложение средств в человеческий капитал или повышение эффективности управления в социальных сферах с целью роста его характеристик – это не безвозвратные расходы и усилия, а один из наиболее мощных и стабильных источников роста экономики.