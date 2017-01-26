Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференций

Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун может запустить альтернативную гоночную сериюСпорт 26 января, 12:57
Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени ЯрыгинаСпорт 26 января, 12:55
Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:38
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS атакеОбщество 26 января, 12:37
Финал конкурса гримеров прошел в МосквеКультура 26 января, 12:33
Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференцийНовости партнеров 26 января, 12:32
Первый в России чемпионат по зимнему серфингу начался на КамчаткеСпорт 26 января, 12:25
Ударить нельзя судить: за и против декриминализации семейных побоевОбщество 26 января, 12:19
Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Молодые специалисты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) выиграли сразу пять наград на различных научно-технических конференциях (НТК), сообщили в Службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.
Инженер лаборатории коррозионно-механической прочности и диагностики КРН челябинского отделения ИТЦ Вера Подольская (на фото) на НТК, прошедшей в "Газпром трансгаз Ухта", была удостоена специального диплома "За актуальность разработки". Так комиссия оценила ее доклад, посвященный оптимизации процессов управления техническим состоянием газопроводов, обследованных методом ВТД.
Этот же проект принес ей и инженеру ультразвукового контроля ИТЦ Михаилу Любимову первое место по итогам Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ПАО "Газпром", которую проводил "Газпром колледж Волгоград".
Также в числе победителей этого конкурса – инженер-программист СИУС Алексей Полянский, создавший компьютерный тренажер-имитатор "Пуск-остановка ГПА". С докладом на эту же тему он выступил и на НТК в "Газпром трансгаз Югорск", где занял второе место.
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100% дочернее общество ОАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.