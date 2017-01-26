Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Молодые специалисты ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) выиграли сразу пять наград на различных научно-технических конференциях (НТК), сообщили в Службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Инженер лаборатории коррозионно-механической прочности и диагностики КРН челябинского отделения ИТЦ Вера Подольская (на фото) на НТК, прошедшей в "Газпром трансгаз Ухта", была удостоена специального диплома "За актуальность разработки". Так комиссия оценила ее доклад, посвященный оптимизации процессов управления техническим состоянием газопроводов, обследованных методом ВТД.

Этот же проект принес ей и инженеру ультразвукового контроля ИТЦ Михаилу Любимову первое место по итогам Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ПАО "Газпром", которую проводил "Газпром колледж Волгоград".

Также в числе победителей этого конкурса – инженер-программист СИУС Алексей Полянский, создавший компьютерный тренажер-имитатор "Пуск-остановка ГПА". С докладом на эту же тему он выступил и на НТК в "Газпром трансгаз Югорск", где занял второе место.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100% дочернее общество ОАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.