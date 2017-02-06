Дмитрий Медведев вручил премию создателям "Аргуса"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Лауреатами премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2016 года стали представители Рубцовского филиала АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Как сообщили сегодня в пресс-службе НПК, производственники получили награды из рук председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольги Васильевой за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А "Аргус".

"Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключенные договоры", - приводят в пресс-службе слова председателя правительства.

В число награжденных вошли заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман. Госпремию также получил Сергей Захаров, руководитель службы НПО "Электромашина" (входит в корпорацию "УВЗ").

"Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение, рекомендованы секциями Межведомственного совета по присуждению премий правительства Российской Федерации в области науки и техники и выбраны из числа представленных на соискание премий в результате тайного голосования на заседании Межведомственного совета. Размер вознаграждения составил 2 млн руб.", - сказано в сообщении.

Всего в 2016 году на соискание премий правительства России было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, в их числе пять академиков и два члена-корреспондента Российской Академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. "Все работы выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект", – добавила Ольга Васильева

Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А производства Рубцовского филиала "Уралвагонзавода" предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа "танк" в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г. Образец перспективной машины был представлен на выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Кроме ЧТЗ, в состав корпорации входит более 20 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.