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Банк "Югра" создал мобильное приложение на основе опроса клиентов

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9 февраля, 10:59 UTC+3
В течение трех месяцев банк опросил более 1000 владельцев планшетов и смартфонов
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© ПАО БАНК "ЮГРА"

Банк "Югра" запустил новую версию системы дистанционного обслуживания (онлайн-банка) для мобильных устройств – "Jugra Mobile". Приложение было создано на основе опроса клиентов, который определил основные направления развития онлайн-банка.

В глобальном опросе, который проходил в течение трех месяцев с ноября 2016 по конец января 2017, приняли участие более тысячи владельцев смартфонов и планшетов. Они отмечали достоинства и недостатки предыдущей версии мобильного банка, а также высказывали пожелания по улучшению системы.

В числе приоритетов клиенты назвали: простой и удобный интерфейс, который будет понятен даже начинающему пользователю, возможность поиска отделений и банкоматов. Наиболее востребованными платежными сервисами стали оплата мобильной связи, услуг провайдеров Интернета, а также коммунальные платежи.

В итоге, сегодня в приложении "Jugra Mobile" клиенты могут получать информацию о счетах и картах, открытых в банке "Югра", своевременно контролировать расчеты по вкладам и кредитам; вносить платежи за мобильную связь, телевидение, Интернет; совершать коммунальные платежи и платежи в бюджет РФ; осуществлять внутрибанковские и внешние денежные переводы, а также совершать валютообменные операции по выгодному курсу.   

В целях повышения безопасности счетов держателей карт в приложении реализована возможность экстренной блокировки карты в случае утери или кражи.

"Сегодня все больше наших клиентов пользуется дистанционным банковским обслуживанием с мобильных устройств. Многие из них предпочитают мобильное приложение интернет-банкингу и визиту в банк. Поэтому мы внимательно следим за пожеланиями и предложениями пользователей и оперативно дополняем перечень возможностей "Jugra Mobile". Проведенный опрос помог банку лучше узнать потребности клиентов, выявить слабые стороны прежней версии приложения и значительно его улучшить", - отметил Алексей Нефедов, президент банка "Югра".

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

 

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