В Москве завершился VIII онлайн кинофестиваль "Дубль Дв@"

МОСКВА, 14 апреля. 13 апреля в медиацентре "Российской газеты" прошла торжественная церемония закрытия VIII онлайн кинофестиваля "Дубль дв@". Мероприятие посетили съемочные группы фильмов-лауреатов, призеры прошлых лет, кинематографисты, зрители.

В этом году конкурсная программа включала девять полнометражных и шесть короткометражных картин, во внеконкурсном показе шли два спектакля.

"Дубль дв@" - уникальный кинофестиваль, где победители в нескольких основных номинациях определяются прямым голосованием публики на сайте d2.rg.ru. Приз зрительских симпатий лучшему полнометражному фильму достался ленте "Монах и бес" (реж. Николай Досталь). В короткометражном конкурсе уверенно выиграла картина "Ближе, чем кажется" (реж. Наталия Беляускене). В актерской номинации с гигантским отрывом победил Вячеслав Лавернов, исполнитель главной роли в фильме "Мой убийца" (реж. Костас Марсан).

Профессиональное жюри конкурса полнометражных фильмов, в которое входили режиссеры Александр Митта (председатель жюри), Оксана Карас и Александр Котт, а также актриса Юлия Ауг, наградило три картины. Гран-при фестиваля "Дубль дв@" получила "Поездка к матери" (реж. Михаил Косырев-Нестеров). Жюри также отметило специальным призом роль Тимофея Трибунцева в картине "Монах и бес". Специальный приз председателя жюри присужден фильму "Сдается дом со всеми неудобствами" (реж. Вера Сторожева).

Короткометражные фильмы оценивало жюри, собранное из студентов 4 курса сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. Будущие профессиональные критики отдали Приз за лучший фильм ленте "Фейк" (реж. Иван Китаев), специальный приз – картине "Паноптикон" (реж. Валерий Переверзев).

Сегодня, 14 апреля зрителей ждет премиальный показ фильмов-лауреатов на сайте: https://d2.rg.ru

Уже в третий раз на фестивале "Дубль дв@" свой приз вручил телеканал ОТР - лауреатом стал фильм "Коробка" (реж. Эдуард Бордуков). Картина будет показана в эфире канала.

В этом году онлайн кинофестиваль "Дубль дв@" собрал у мониторов больше 20 000 зрителей. Доля зарубежных посетителей сайта d2.rg.ru выросла до 25,6%. Фильмы смотрели в 85 странах от России и США (вторая по численности группа зрителей), Украины и Польши до Уругвая, Монголии и Новой Зеландии.

На конкурс зрительских рецензий было прислано больше 230 работ. Призы получили Леонид Насветников из Москвы (по результатам читательского голосования) и Константин Кучер из Петрозаводска (его работу выбрало жюри). Победители получили почетные дипломы и памятные призы от партнера фестиваля компании BQ Mobile.

"Дубль дв@" выражает благодарность генеральному информационному партнеру агентству ТАСС, телеканалам "Москва 24", ОТР, РЕН, МИР, "Страна", радиостанции "Авторадио" и порталу "Киноафиша", а также ГК "Русский икорный дом" - официальному партнеру церемонии закрытия фестиваля.