Определена повестка дня Красноярского экономического форума-2017

КРАСНОЯРСК, 17 апреля 2017 г. /Оргкомитет КЭФ/. 14-й Красноярский экономический форум "Российская экономика: повестка 2017-2025" пройдет 20-22 апреля.

Форум проводится при поддержке правительства РФ и ежегодно становится площадкой для дискуссий бизнеса, власти и экспертного сообщества по самым актуальным вопросам политического и социально-экономического развития России.

Организационный комитет форума возглавляет заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Свое участие в КЭФ-2017 подтвердили ряд федеральных министров. В дискуссиях КЭФ примут участие председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, представители основных экономических вузов России - Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российской экономической школы.

20 апреля Красноярский форум традиционно стартует с молодежного дня "Поколение 2030", темой которого станет построение модели "зелёного будущего". Ее актуальность обусловлена объявленным в России Годом экологии.

Основная программа форума начнется 21 апреля с пленарного заседания, посвященного главной теме КЭФ. Ведущие политики, бизнесмены, эксперты обсудят стратегические направления социально-экономического развития России на ближайшее десятилетие, включая предстоящий политический цикл. Свои наработки представят эксперты из фонда "Центр стратегических разработок", аналитического центра "Проектный офис" и экспертного совета.

Также на площадке КЭФ состоится обсуждение комплексного плана действий правительства Российской Федерации на 2017-2025 годы. Дискуссия пройдет в открытом формате для участников и гостей форума.

Главной темой завершающего дня форума, 22 апреля, станет подведение основных итогов проведения форума - стратегических инициатив 2017-2025, а также российской повестки внедрения современных управленческих технологий.

В целом трехдневная программа КЭФ предусматривает проведение более 70 основных и дополнительных мероприятий по отраслевым тематикам - мозговых штурмов, круглых столов, семинаров, конференций и т.д.

В рамках Красноярского экономического форума-2017 пройдет традиционная выставка, где будут представлена продукция, разработки и технологии предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

На форуме предусмотрено подписание ряда соглашений и меморандумов экономической и социальной направленности.

Официальный сайт форума krasnoforum.ru

Регистрация участников krasnoforum.ru/registration

Место проведения форума: г. Красноярск, МВДЦ "Сибирь", ул. Авиаторов, 19.