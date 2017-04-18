"ЛокоТех": работа с молодежью должна быть приоритетом для современного работодателя

Обеспечение роста производительности труда на крупных промышленных предприятиях напрямую зависит от темпов ликвидации дефицита рабочего персонала. Об этом заявила заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ООО "Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") Наталья Плетенецкая в рамках круглого стола "100 вопросов о профессии".

Наталья Плетенецкая подчеркнула, что наиболее востребованными специалистами на рынке труда являются квалифицированные рабочие в различных отраслях промышленности. "Более 70% сотрудников "ЛокоТех" – персонал рабочих специальностей. А потому мы как никто другой знаем, что стране не хватает слесарей, токарей, фрезеровщиков. Чтобы развивать экономику и промышленность, особенно в регионах, необходимы настоящие профессионалы. И мы, как крупная промышленная компания, осознаем, что недостаточно учить молодых рабочих просто правильно "крутить гайки". Чтобы по-настоящему повысить производительность труда, необходимо формировать особое отношение и вовлеченность в профессию, развивать лидерские навыки и компетенции".

Однако, решая проблему дефицита рабочего персонала, компаниям необходимо более активно работать с молодежью. Поскольку именно молодые специалисты способны вывести предприятия на новый технологичный уровень развития и повысить производственные показатели.

Наталья Плетенецкая отметила, что наблюдается четкая взаимосвязь между развитием молодежной политики и вовлеченностью молодых работников, качеством их работы, а значит и успешной деятельностью всего предприятия. Поэтому работа с молодежью должна быть приоритетом для современного работодателя. Большое внимание ей уделяется и в "ЛокоТех".

"ЛокоТех" - крупнейший работодатель отрасли. На заводах и в сервисных локомотивных депо группы компаний трудится более 60 тыс. человек. Около 14 тыс. сотрудников – молодые специалисты в возрасте до 30 лет.

"ЛокоТех" активно работает с выпускниками и студентами. На предприятиях действуют различные образовательные программы. Разработана система наставничества и стажировок. На заводах и филиалах созданы молодежные объединения, члены которых организуют образовательные и корпоративные мероприятия, проводят акции и субботники. Ежегодно наиболее активные молодые специалисты принимают участие в слете молодежи. Всего за 2016 год проведено более тысячи мероприятий для молодых специалистов.

В этом году "ЛокоТех" начал создание молодежного резерва - "Лидеры будущего". Проект предполагает отбор инициативных молодых специалистов, готовых предлагать и внедрять улучшения и изменения на своих предприятиях и в случае релокации – на других предприятиях группы. Заявки на включение в молодежный резерв подали около 600 молодых работников.

Недавно "ЛокоТех" присоединился к программе "Профстажировки", разработанной Центром мониторинга развития промышленности и порталом Superjob.ru. Благодаря проекту студенты смогут проходить практику по специальности и получить дополнительные возможности для трудоустройства сразу после получения диплома, а предприятия – подбирать профильных выпускников в любых регионах страны.

Также "ЛокоТех" выступил партнером проекта "Ломоносовский обоз" - 14 апреля 100 лучших школьников России и Казахстана посетили Ярославский электровозоремонтный завод, где узнали о рабочих профессиях, побывали в цехах, осмотрели производство.

Кроме того, 17 апреля стартовала всероссийская акция "Неделя без турникетов". В этом году "ЛокоТех" впервые присоединился к акции, и она пройдет с большим охватом по всей сети. До 23 апреля школьники и студенты смогут посетить заводы и депо, познакомиться с работой предприятий. Экскурсоводами выступят сами сотрудники - как опытные, так и молодые.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП-Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и 92 сервисных депо по всей России. Предприятия "ЛокоТех" регулярно входят в список надежных работодателей страны.

Консолидированная выручка управляемых активов за 2015 год по РСБУ составила 86 млрд рублей.

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Пресс-служба ООО "Локомотивные технологии"

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