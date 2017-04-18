"ЛокоТех": работа с молодежью должна быть приоритетом для современного работодателя

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Обеспечение роста производительности труда на крупных промышленных предприятиях напрямую зависит от темпов ликвидации дефицита рабочего персонала. Об этом заявила заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ООО "Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") Наталья Плетенецкая в рамках круглого стола "100 вопросов о профессии".
Наталья Плетенецкая подчеркнула, что наиболее востребованными специалистами на рынке труда являются квалифицированные рабочие в различных отраслях промышленности. "Более 70% сотрудников "ЛокоТех" – персонал рабочих специальностей. А потому мы как никто другой знаем, что стране не хватает слесарей, токарей, фрезеровщиков. Чтобы развивать экономику и промышленность, особенно в регионах, необходимы настоящие профессионалы. И мы, как крупная промышленная компания, осознаем, что недостаточно учить молодых рабочих просто правильно "крутить гайки". Чтобы по-настоящему повысить производительность труда, необходимо формировать особое отношение и вовлеченность в профессию, развивать лидерские навыки и компетенции".
Однако, решая проблему дефицита рабочего персонала, компаниям необходимо более активно работать с молодежью. Поскольку именно молодые специалисты способны вывести предприятия на новый технологичный уровень развития и повысить производственные показатели.
Наталья Плетенецкая отметила, что наблюдается четкая взаимосвязь между развитием молодежной политики и вовлеченностью молодых работников, качеством их работы, а значит и успешной деятельностью всего предприятия. Поэтому работа с молодежью должна быть приоритетом для современного работодателя. Большое внимание ей уделяется и в "ЛокоТех".
"ЛокоТех" - крупнейший работодатель отрасли. На заводах и в сервисных локомотивных депо группы компаний трудится более 60 тыс. человек. Около 14 тыс. сотрудников – молодые специалисты в возрасте до 30 лет.
"ЛокоТех" активно работает с выпускниками и студентами. На предприятиях действуют различные образовательные программы. Разработана система наставничества и стажировок. На заводах и филиалах созданы молодежные объединения, члены которых организуют образовательные и корпоративные мероприятия, проводят акции и субботники. Ежегодно наиболее активные молодые специалисты принимают участие в слете молодежи. Всего за 2016 год проведено более тысячи мероприятий для молодых специалистов.
В этом году "ЛокоТех" начал создание молодежного резерва - "Лидеры будущего". Проект предполагает отбор инициативных молодых специалистов, готовых предлагать и внедрять улучшения и изменения на своих предприятиях и в случае релокации – на других предприятиях группы. Заявки на включение в молодежный резерв подали около 600 молодых работников.
Недавно "ЛокоТех" присоединился к программе "Профстажировки", разработанной Центром мониторинга развития промышленности и порталом Superjob.ru. Благодаря проекту студенты смогут проходить практику по специальности и получить дополнительные возможности для трудоустройства сразу после получения диплома, а предприятия – подбирать профильных выпускников в любых регионах страны.
Также "ЛокоТех" выступил партнером проекта "Ломоносовский обоз" - 14 апреля 100 лучших школьников России и Казахстана посетили Ярославский электровозоремонтный завод, где узнали о рабочих профессиях, побывали в цехах, осмотрели производство.
Кроме того, 17 апреля стартовала всероссийская акция "Неделя без турникетов". В этом году "ЛокоТех" впервые присоединился к акции, и она пройдет с большим охватом по всей сети. До 23 апреля школьники и студенты смогут посетить заводы и депо, познакомиться с работой предприятий. Экскурсоводами выступят сами сотрудники - как опытные, так и молодые.
ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.
В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП-Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.
Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и 92 сервисных депо по всей России. Предприятия "ЛокоТех" регулярно входят в список надежных работодателей страны.
Консолидированная выручка управляемых активов за 2015 год по РСБУ составила 86 млрд рублей.
Дополнительная информация:
Пресс-служба ООО "Локомотивные технологии"
E-mail: press@locotech.ru
Телефон: +7 (499) 638-22-98 (доб. 99854)