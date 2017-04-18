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На развитие водоснабжения восточных территорий Дона направят более 5 млрд рублей

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18 апреля, 16:54 UTC+3
Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение порядка 90 тыс. человек в 22 населенных пунктах Ростовской области
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На развитие водоснабжения восточных территорий Ростовской области до 2021 года планируется направить более 5 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. 

"По поручению донского главы Василия Голубева министерством ЖКХ области разработан долгосрочный план развития водоснабжения восточных районов до 2021 года. План предусматривает три этапа реализации с объемом инвестиций 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в рамках первого этапа работ, рассчитанного на 2011-2017 гг., обустроено 14 буровых разведочно-эксплуатационных скважин, построено и реконструировано более 120 км водопроводных сетей и семь буровых скважин.

Сроки реализации второго этапа – 2018-2020 гг., планируется внедрить локальные водопроводные очистные сооружения в населенных пунктах, где вода не соответствует санитарным требованиям, построить и реконструировать 67 км водопроводных сетей и три насосные станции в Дубовском и Орловском районах.

Завершатся работы к 2021 году, когда должны быть реконструированы действующие водозабор и насосная станция в ст. Жуковская, водовод от НС х. Вербовый Лог до с. Дубовское, а также построены четыре насосные станции и 158 км магистральных водоводов. Также предполагается модернизировать объекты водоснабжения в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Орловском, Ремонтненском районах.

Выполнение всех этапов плана позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение порядка 90 тыс. человек в 22 населенных пунктах области, повысить качество воды, сократить ее потери при транспортировке, а также снизить затраты на электроэнергию и оптимизировать тариф на водоснабжение.

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