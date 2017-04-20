Организаторы представили программу форума "Сообщество" в Приволжье

МОСКВА, 20 апреля 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. 24-25 апреля в Казани пройдет форум активных граждан "Сообщество", который традиционно проводится Общественной палатой России в каждом федеральном округе. Форум в ПФО станет третьим в этом году после форумов в Ярославле и Красноярске. В Казани "Сообщество" пройдет впервые.

Организаторы представили программу форума - это два насыщенных образовательных и дискуссионных дня. Мероприятие предполагает наиболее эффективные форматы работы для построения межсекторного взаимодействия: дискуссии, презентации лучших практик, тренинги, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и обсуждения возможностей сотрудничества.

Первый образовательный день разделит аудиторию на представителей НКО ("молодых" и "зрелых"), представителей бизнеса, власти и СМИ. Для каждой аудитории предусмотрены отдельные образовательные блоки. Во второй день пройдут дискуссии на темы волонтерства, экологии, доступа НКО на рынок социальных услуг, роли ресурсных центров в развитии гражданской активности и взаимодействия бизнеса и НКО. Будут представлены и новые форматы - площадка "Сообщество Junior" и "Акселерация межсекторного сотрудничества".

Так, общественникам будет полезно посетить мастер-класс по подготовке заявок на конкурс президентских грантов. Его проведет представитель Фонда президентских грантов - единого грантооператора в 2017 году. Это будет первый в ПФО мастер-класс от нового грантооператора. Владимир расскажет об изменениях в грантовых конкурсах 2017 года и о распределении государственных средств на поддержку НКО (сумма, предусмотренная в 2017 году на президентские гранты для некоммерческих организаций, сейчас составляет 4,32 млрд рублей, но может быть увеличена до 7 млрд рублей) .

Об актуальных изменениях в ФЗ "О НКО" представителям "третьего сектора" расскажут на мастер-классе "Доступ НКО к социальным услугам" и дискуссии, посвященной исполнителям общественно-полезных услуг. Известные федеральные эксперты - Елена Тополева-Солдунова (член ОП РФ), Александр Спивак (председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), Филипп Воронин (советник министра труда и социальной защиты РФ), Герман Ветров (заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития России), Оксана Коротеева (доцент кафедры управления информационными процессами ИГСУ РАНХиГС) и другие - обсудят, что такое услуга СО НКО, каковы меры государственной поддержки СО НКО, как попасть в реестры исполнителей общественно полезных услуг.

На дискуссии во второй день форума будут рассмотрены наиболее успешные практики взаимодействия с НКО. Их обсудят Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России; Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, член экспертного совета при правительстве РФ; Роман Карманов, заместитель генерального директора АО "Издательский дом "Комсомольская правда"; Булат Литвинов, заместитель генерального директора стадиона "Казань Арена" и другие эксперты.

На образовательном блоке для СМИ с региональными журналистами поговорят о таком явлении как социальная журналистика. Какие могут быть форматы социальных материалов и как работать с героями-авторами общественно полезных проектов расскажут Ангелина Грохольская, ведущая программы "Большая страна" на телеканале ОТР и региональные эксперты.

Важным отличием форума в Казани от предыдущих станет специальная площадка для активных подростков от 12 до 18 лет - "Сообщество Junior". Это интерактивный формат, где участникам предложат поиграть в игру "Мой первый капитал", разработать свой собственный социальный проект и получить обратную связь от экспертов.

Завершением двухдневного интенсива станет площадка "Акселерация межсекторного сотрудничества". Авторы социальных проектов смогут один-на-один презентовать свой проект представителям бизнеса, власти или СМИ - потенциальным партнерам, среди которых -Министерство труда РФ, Google, Мегафон, Рыбаков фонд и другие. Итогом акселерации станут приглашения на встречу вне форума для обсуждения деталей возможного партнерства. На двух прошедших форумах в Ярославе и Красноярске было заключено 130 соглашений о потенциальном сотрудничестве.

По словам Елены Тополевой-Солдуновой, члена ОП РФ, гражданская активность в Татарстане в последние годы активно развивается - социальных инициатив становится все больше, а проекты становятся качественнее. Поэтому Казань не случайно была выбрана для проведения форума "Сообщество". "Мы надеемся на отклик со стороны представителей всех секторов и думаем, что эффективное взаимодействие на форуме у нас точно получится", - добавила Елена Андреевна.

Форумы "Сообщество" в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах. Ближайшие состоятся в Ростове-на-Дону и Тюмени.

Форум активных граждан "Сообщество"

форумсообщество.рф

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняли более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации.