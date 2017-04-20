На Дону стартовали командно-штабные учения МЧС России

МЧС России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ проводит командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, в Ростовской области с 19 по 21 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

"В Ростовской области основной акцент будет сделан на противопожарную составляющую учений. Несмотря на дождливую погоду, не за горами сухое, жаркое лето с высокой вероятностью возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Мы должны быть готовы к их ликвидации. Глава региона требует максимально обеспечить безопасность жителей нашей области и их имущества", - приводятся в материале слова заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

В рамках первого этапа учений органы управления силы и средства областной подсистемы РСЧС Ростовской области приведены в режим функционирования "Повышенная готовность". В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ростовской области развернута работа регионального межведомственного оперативного штаба. На втором этапе будут отрабатываться мероприятия по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, обусловленной нагонными явлениями на территории Неклиновского района. В ходе третьего этапа спланированы практические занятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и ландшафтными пожарами на территории всех 55 муниципальных образований. 20 апреля в рамках областных пожарно-тактических учений пройдут учебно-методические занятия на территории Миллеровского района Ростовской области.

"Будет отработан и продемонстрирован весь цикл спасения людей и борьбы с огнем. С учетом этого и готовились учебные места: от точек возгорания сухой растительности до организации пункта временного размещения пострадавшего населения. Участники учений продемонстрируют алгоритм действий при любом виде ЧС", - прокомментировал Вадим Артемов.

В соответствии с решением губернатора в Ростовской области Василия Голубева для борьбы с пожарами создана группировка сил и средств, насчитывающая около 20 тыс. человек и около 2 тыс. единиц техники. Более 17 тыс. жителей состоят в добровольных пожарных дружинах.