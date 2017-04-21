В Москве открылся Национальный нефтегазовый форум

МОСКВА, 21 апреля. 18 апреля в ЦВК "Экспоцентр" в Москве начал работу Национальный нефтегазовый форум, где с 17 по 20 апреля проходит крупнейшая в России 17-я международная нефтегазовая выставка "Нефтегаз-2017". Ежегодно форум собирает ведущих участников и экспертов отрасли - представителей правительства РФ, министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний ТЭК, отраслевых ассоциаций и научных сообществ.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов передал участникам форума приветствие министра энергетики РФ Александра Новака.

Модератором первой пленарной сессии "Стратегия научно-технологического развития нефтегазовой отрасли России: глобальные вызовы и новые точки роста" выступила Татьяна Митрова, директор энергетического центра московской школы управления "Сколково".

Руководитель глобальной практики по оказанию консультационных услуг в нефтегазовой отрасли PWC (США) Рид Моррисон отметил, что последние три-четыре года в некоторых сегментах энергетической отрасли "состоялся золотой век". Сегодня нефтегазовая отрасль является передовиком научно-технического прогресса. Нацеленные на победу компании изменили бизнес-модель от "делаем все" к модели уникальных компетенций. Он дал прогноз, что потребление нефтепродуктов и газа будет расти в связи с тем, что растет средний класс.

Майкл Стоппард, главный стратег Global Gas, IHS Energy, сообщил, что в мире продолжается наращивание объемов газа с точки зрения предложения. Газ будет расти быстрее, чем нефтепродукты или уголь - ориентировочно 2% в год. Также ближайшие четыре года ожидается рост СПГ на 15%. В целом потребление газа к 2030 году вырастет с 19 до 23%. Европа имеет решающее значение в балансе мирового рынка газа, а США задает новую планку в части стоимости добычи.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в ходе первой сессии обозначил глобальные вызовы и новые точки роста в нефтегазовой отрасли. "Мы наблюдаем технологические прорывы, которые сегодня намечаются в нефтегазовой отрасли. В частности, складывается ситуация, что на рынке может быть предложен большой объем сланцевого газа, и нам необходимо учитывать эту тенденцию. Роль российского газа будет увеличиваться, но и конкуренция будет расти", - сказал он.

Говоря о трендах развития нефтяной отрасли Кирилл Молодцов отметил, что сегодня именно спрос активно формирует тренды. "В ближайшие два-три года мы перейдем на объем потребления в 100 млн баррелей нефти в сутки. Само предложение в абсолютном значении может расти, но даже в этой ситуации, на единицу потребителя мы станем потреблять меньше. Вопросы энергоэффективности - один из ключевых трендов развития отрасли. Уменьшение показателей на единицу продукции, повышение энергоэффективности - это фактор, который нам предстоит учитывать", - сказал замминистра.

Задача внедрения энергоэффективных технологий заложена в госпрограмму импортозамещения, генсхему развития нефтяной и газовой отрасли, частично она отражена как базовый тренд в энергостратегии. "Это задача, которую должны решать наши нефтегазовые компании", - подытожил он.

Председатель комитета по энергетике ГД РФ Павел Завальный отметил, что основной вызов, который стоит перед компаниями нефтегазовой отрасли - ухудшение структуры запасов, в первую очередь, необходимо стимулировать разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) и истощенных месторождений. Подход должен быть системным: развитие технологий, прикладной и академической науки, внедрение импортозамещающих программ, совершенствование налоговой системы. "Один из таких инструментов - ННД, который станет новой системой стимулирования работы на истощенных и новых месторождениях, - заявил Завальный. - Мы хотим в этом году принять НДД и в перспективе перевести всю отрасль на новые стимулы интенсивного развития".

Первый заместитель генерального директора компании "Татнефть" Наиль Ибрагимов сообщил участникам форума, что компания разрабатывает ТРИЗы, доля которых превысила 80%. Имея такой опыт, Татнефть готова оказывать соответствующие услуги и другим компаниям. К примеру, освоена добыча сверхвязкой нефти - тем самым вышли на новый промышленный уровень, освоив целый перечень цифровых технологий.

Рустам Галиахметов, член правления, управляющий директор СИБУР-Холдинга, рассказал, что холдинг модернизировал ряд заводов. Компания использует цифровые технологии (дроны, 3D-моделирование), но для перспективного развития необходим персонал высокой квалификации.

Председатель совета Союза нефтегазопромышленников Юрий Шафраник отметил, что рынок уходит в Азию, а глобальные конкуренты по экономическим условиям - США и Саудовская Аравия. Что касается внутреннего рынка, Шафраник считает: "Ближайшие два года будет идти оживление экономики и определенный рост цен, которого мы достигли совместным решением с ОПЕК. Затем, по нашим моделям, ожидается мировой спад, который отразится и в ценах на энергоносители. Сегодня нам нужно развивать внутренние рынки, увеличить потребление. Например, уже более 10 лет идет стабильное увеличение потребления газа - здесь мы на максимуме потребления. Второе - необходима стабилизация и даже снижение цен в проектах по электроэнергетике. Третья проблема - газохимия. В глобальной экономике ее объем составляет 10%, а у нас меньше. Для сравнения: на мировом уровне, 45% газа идет на газохимию, в России только 25%. Необходимо развивать и это направление".

Клеменс Блюм, исполнительный вице-президент по промышленности Schneider Electric Industries SAS, заявил о 4-й промышленной революции в энергетической отрасли. Он отметил, что глобальная кооперация, обмен данными, развитие интернета и мобильных технологий, кибербезопасность выходят на первый план. А также, ориентируясь на потребителя, необходимы глобальные стандарты.

Артем Козловский, партнер EY, обозначил такие проблемы в сфере внедрения инноваций в российских нефтегазовых компаниях, как баланс между долгосрочными целями и краткосрочными задачи, сложные процедуры по поиску и отбору новых проектов, отсутствие инвестиций в высокорисковые проекты, инертность больших компаний.

Йозеф Тот, Президент Мирового нефтяного совета, пригласил представителей российских энергетических компаний принять участие в Мировом нефтяном конгрессе в Стамбуле 9-13 июля 2017 года. Мировой нефтяной конгресс проводится один раз в три года, где МНС принимает основные программные документы на следующий трехлетний период, определяет направления исследований и деятельности и утверждает порядок работы действующих в следующие три года комитетов и комиссий.

Вячеслав Мищенко, глава Argus в России, СНГ и странах Балтии, в кратком выступлении дал прогноз, что к концу года энергетический рынок должен стабилизироваться на уровне 60 долларов за баррель.

Завершилась первая пленарная сессия церемонией награждения лауреатов конкурса молодых специалистов ТЭК "Лучший по профессии".

Модераторами второй сессии "Конкуренция нефтегазовых технологий: импортозамещение в ключевых сегментах нефтегазовой отрасли, локализация производств и экспортный потенциал российского ТЭК" выступили заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов и президент СНГП Генадий Шмаль.

Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ, рассказал о механизмах государственной поддержки российских компаний. Он отметил в своем выступлении, что ключевой вопрос для компаний - отсутствие доступа к "длинным деньгам" - это вынуждает компании соглашаться на проектное финансирование на условиях зарубежных партнеров в плане отраслевого машиностроения.

Сергей Архипов, начальник департамента технологических партнерств и импортозамещения, Газпром нефть, предложил на базе двух министерств создать площадку, которая выработает программу быстрого доступа российских компаний - поставщиков к зарубежным лицензиарам.

Константин Евстюхин, управляющий директор Российского экспортного центра, сообщил, что вместе с Министерством промышленности и торговли РФ разработана программа поддержки (субсидирование, фондирование) российских экспортеров: "С этого года программа приобрела статус национального проекта".

Павел Шотер, главный механик, Транснефть, рассказал о программе локализации, принятой в 2015 году - на сегодняшний день из 26 видов продукции компания заместила 21. К 2020 году компания локализует оставшиеся пять видов продукции, что позволит снизить потребление импортной продукции в целом до 3%.

Андрей Орлов, заместитель генерального директора, УК Группа ГМС, сообщил, что ими реализуется 2 программы замещения - по насосному и компрессорному оборудованию.

Олег Жданеев, директор по разработке и производству нефтегазового оборудования в России и Центрарассказалльной Азии, Шлюмберже, отметил, что успешное импортозамещение зависит от разработки нового оборудования, фокусирования на экспорт и повышения квалификации кадров.

Антон Качурин, операционный директор ГК "Миррико", отметил три ключевых момента для экспортных проектов: репутация и завоевание доверия, гармонизация российских стандартов под международные, заинтересованность российских нефтяных компаний в поддержке национальных производителей.

Валерий Гарипов, председатель президиума СРПО ТЭК, сообщил, что российские компании могут обеспечить внутренний рынок в вопросах ПО и IT-решений на 80%. Он выступил с предложением создать межведомственный координационный совет по вопросам импортозамещения в IT-сфере.

Игорь Трушников, первый заместитель генерального директора, "Бета Технологии", представил продукт компании. По его словам, бета-версия - прорывная отечественная технология, обеспечивающая стабильное изменение свойств нефти (тяжелой, сверхвязкой) и мазута.

Далее участники форума продолжили работу в формате круглых столов. В рамках круглого стола, посвященному анализу основных направлений генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей, заместитель Министра К.Молодцов подчеркнул: "Генсхемы развития газовой и нефтяной отраслей должны быть доработаны до конца 2017 года, представлены в правительство РФ и станут основным вектором развития нефтяной и газовой отраслей".

В дискуссии также приняли участие Павел Завальный, заместитель председателя комитета по энергетике ГД РФ; Дмитрий Люгай, генеральный директор, Газпром ВНИИГАЗ; Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению, Института энергетики и финансов; Генадий Шмаль, президент СНГП; Татьяна Митрова, директор Энергетического центра бизнес-школы Сколково; Максим Нечаев, директор по консалтингу/Россия, IHS; Джеймс Гудер, вице-президент, Argus Media; Вячеслав Мищенко, глава Argus в России, СНГ и странах Балтии; Сергей Вакуленко, начальник департамента стратегического планирования, Газпром нефть; Алексей Рябов, партнер, EY; Ирина Гайда, партнер и управляющий директор BCG; Константин Симонов, директор, ФНЭБ; Александр Курдин, руководитель исследований Аналитического центра при правительстве РФ; Маргарита Козеняшева, советник генерального директора АссоНефть; Джоэл Хэнли, директор редакторской группы, рынки сырой нефти Европы и Африки, S&P Global Platts; Андрей Мещерин, главный редактор, Нефтегазовая вертикаль. Модератором дискуссии стал Юрий Станкевич, заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП.

В работе круглого стола "IT в нефтегазовой отрасли: практические аспекты в области импортонезависимости и кибербезопасности" участвовали Николай Веремко, начальник Управления повышения нефтеотдачи пластов, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг; Дмитрий Никитин, заместитель директора Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи; Олег Силаенков, главный геофизик, Яндекс Терра; Игорь Ефремов, генеральный директор, ГридПоинт Дайнамикс; Кирилл Силкин, технический директор, Атомик Софт; Василий Солодов, директор департамента по инновациям ГК "Миррико". Модератором выступил Борис Харас, председатель Союза разработчиков программного обеспечения и информационных технологий ТЭК.

Завершился первый день работы ННФ торжественным приемом участников форума, выставок "Нефтегаз" и "Электро".