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Москву снимут с воздуха

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21 апреля, 16:08 UTC+3
Воздушная съемка проводится с целью создания цифрового цветного ортофотоплана столицы, на основе которого выполняется топографический мониторинг городской территории
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© Пресс-служба ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОрВД) 21 апреля приступила к реализации проекта по цифровой воздушной съемки города Москвы. Сегодня экипаж самолета Beechcraft King Air 350 (B300) филиала "Аэроконтроль", выполнив взлет с аэродрома "Раменское", произвел аэрофотосъемку столицы с высоты в 3000 метров. Общая площадь территорий, которые предстоит отснять, составляет 3392 кв. км. Запланировано 30 часов воздушных съемок, процесс займет несколько дней.

Воздушная съемка проводится с целью создания цифрового цветного ортофотоплана столицы России масштабом 1:2000, на основе которого выполняется топографический мониторинг городской территории. На основе полученных материалов будут обновляться цифровые топографические планы, карты и схемы масштабного ряда 1:2000-1:25000 Единой государственной картографической основы (ЕГКО) города Москвы. Кроме того,  аэрофотосъемка осуществляется с целью расширения областей использования получаемых цифровых материалов.

"На борту воздушного судна ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" установлены камера DMC-II и камера А-3 VisionMap. Воздушные съемки выполняются по контракту с ООО "НП АГП "Меридиан плюс" в интересах ГБУ "Мосгоргеотрест" правительства Москвы. Точная дата завершения аэрофотосъемки столицы зависит от метеоусловий", - сообщил пресс-секретарь предприятия Николай Ивашов.

Он добавил, что по завершении данного проекта филиал "Аэроконтроль" приступит к выполнению воздушных съемок Санкт-Петербурга и пригородов. Общая площадь аэрофотосъемки в Петербурге, которую планируется проводить с высоты 3500 м аэрофотокамерой A3 VisionMap, совмещенной с воздушным лазерным сканером Leica ALS 50-II, составит 1 902 кв. км. Также запланирована съемка Кронштадта с высоты 2400 м аэрофотокамерой Leica ADS40 совместно с воздушным лазерным сканером Leica ALS 50-II.

Цифровая аэрофотосъемка Санкт-Петербурга будет также проводится в интересах правительства города с целью картографического обеспечения территории, получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях и других элементах планировки, для обеспечения управления территорией.

Справка

Филиал "Аэроконтроль" ФГУП "Госкорпорация ОрВД" занимается проведением летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи, систем светосигнального оборудования аэропортов, а также аэрофотосъемкой. Сертификат эксплуатанта на этот вид авиационных работ  № АР-08-13-045 выдан 24.08.2016 Центральным МТУ Росавиации. Срок действия до 24.08.2019.

Аэропорты базирования: Москва (Домодедово) и Тамбов (Донское).

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