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"Аэрофлот" одержал еще одну победу в суде о требованиях к бортпроводникам

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21 апреля, 19:12 UTC+3
Пресненский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск еще одной стюардессы перевозчика к своему работодателю, действия которого она посчитала дискриминационными
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Пресненский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск еще одной стюардессы "Аэрофлота" к своему работодателю, действия которого она посчитала дискриминационными. В самой авиакомпании считают такое решение суда справедливым и полностью основанным на нормах действующего законодательства.

21 апреля суд отклонил иск еще бортпроводницы "Аэрофлота" Евгении Магуриной, которая заявила, что перевозчик дискриминирует ее по возрасту и внешности. Стюардесса настаивала, что потеряла часть заработка из-за того, что носит 52-й размер одежды, и  требовала выплатить 500 тыс. руб. за моральный ущерб. "В удовлетворении исковых требований отказать", — заявил судья Валентин Ершов.  Напомним, что аналогичные судебное разбирательство и решение суда имели место в Москве 18 апреля по иску другой стюардессы, Ирины Иерусалимской.

Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров заявил, что авиакомпания считает такое решение суда справедливым и основанным на тщательном изучении обстоятельств дела и нормах закона:

"Аэрофлот" полностью удовлетворен принятыми судебными решениями. Несмотря на излишнюю эмоциональность процесса и попытку дискредитировать национального перевозчика, судами были исследованы обстоятельства дела и дана справедливая оценка доводам сторон", - комментирует господин Александров. Представитель авиакомпании убежден, что никто из работников "Аэрофлота" не подвергается дискриминации, поскольку основным приоритетом национального авиаперевозчика является соблюдение прав пассажиров и сотрудников компании.

"Во всем мире "Аэрофлот" ассоциируется с надежностью, безопасностью и законностью. Ранее я уже отмечал значимость труда бортпроводников для "Аэрофлота". Благодаря их титаническому труду нам удается каждый день обеспечивать комфорт и безопасность десятков тысяч пассажиров. В авиационной отрасли работа бортпроводника "Аэрофлот"а всегда являлась крайне привлекательной. Для них мы создали уникальные условия для труда, предоставив высокие социальные гарантии и льготы. Мы и дальше будем стремиться делать все возможное для улучшения их условий труда.  В то же время "Аэрофлот" и дальше будет предъявлять повышенные требования к персоналу для максимального комфорта и безопасности пассажиров. Это остается приоритетной задачей компании", - подчеркивает Владимир Александров.

Примечательно, что судебным разбирательствам бортпроводников с "Аэрофлотом" содействует  третья сторона – независимый профсоюз "Шереметьевский профсоюз летного состава" (ШПЛС), который оказывает юридическую поддержку истцам.  В частности, руководитель профсоюза Илона Борисова пояснила, что они ожидают мотивировочной части решения суда по искам стюардесс, чтобы "понять, на что именно опирался в своем решении судья". По ее словам, новые правила ударили по 600 стюардессам, а всего в авиакомпании работает около 6–7 тыс. бортпроводников.

Однако в 2015 году данная организация фигурировала в громком деле о мошеннических действиях  и вымогательстве денег у авиакомпании. Тогда руководители ШПЛС были осуждены за взяточничество и получили реальные сроки в колонии. По мнению самой авиакомпании, зачастую под  маской профсоюзов скрываются интересы отдельных коммерческих структур, которые часто финансируются из-за рубежа. Таким образом, "борьба за права трудящихся" вполне может быть чьим-то бизнесом и инструментом ведения конкурентных войн, или зарубежного давления на успешные российские предприятия.

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