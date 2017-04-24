В РАНХиГС завершился первый модуль обучения по программе развития региональный команд

МОСКВА, 24 апреля /РАНХиГС/. В Президентской академии завершился первый модуль обучения по образовательной программе "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" (УМ РРК). Организатор программы - Центр развития регионов, созданный на базе РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина (от 14 июля 2015 г. № Пр-1366). Программа реализуется РАНХиГС в партнерстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и командой консалтинговой компании Ward Howell.

Программа адресована региональным руководителям - представителям государственной власти, в том числе губернаторам, вице-губернаторам, региональным министрам, мэрам и руководителям естественных монополий в субъектах РФ.

Главная цель программы - обмен лучшими российскими и международными практиками улучшения инвестиционного климата, повышение уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия для участия в глобальной конкуренции.

В первом модуле образовательной программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" приняли участие 343 представителя органов власти из 49 субъектов РФ, которые были разделены на две волны.

Первая волна обучения прошла с 12 по 14 апреля. В ней обучились представители из следующих регионов: Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Красноярский край, Липецкая область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Пермский край, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Севастополь, Ставропольский край, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Чувашская Республика.

Вторая волна обучения стартовала 17 апреля и завершилась 19 апреля. В ней обучались региональные команды из Алтайского края, Волгоградской области, Забайкальского края, Ивановской области, Иркутской области, Курской области, Москвы, Нижегородской области, Новгородской области, Омской области, Орловской области, Пензенской области, Республики Калмыкия, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Тыва, Республики Хакасия, Самарской области, Смоленской области, Тверской области, Чеченской Республики, Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В качестве преподавателей были задействованы практики бизнеса, ученые международного уровня. Среди них - профессора бизнес-школы INSEAD Станислав Шекшня и Сэм Абадир, профессор МШУ "Сколково" Владимир Преображенский, профессор Гарвардской школы бизнеса Рауи Абделал и профессор Национального университета Сингапура Дональд Лоу.

В качестве спикеров были приглашены государственные служащие регионального и федерального уровней.

Заместитель директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Виктор Антошин, генеральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков и министр энергетики Московской области Леонид Неганов выступили в качестве спикеров для рабочей группы по подключению (технологическому присоединению) к газовым сетям.

Замминистра экономического развития РФ Савва Шипов выступил спикером для рабочей группы по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ.

Заместитель руководителя Росреестра Константин Колтонюк выступил в качестве спикера для рабочих групп по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества и по постановке их на кадастровый учет, а директор департамента ЖКХ (Минстрой) Андрей Таманцев - для рабочей группы по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Наталья Антипина и заместитель директора департамента - начальник отдела совершенствования правового регулирования, снижения административных барьеров и улучшения предпринимательского климата правового департамента Минстроя России Андрей Меньшов выступили в качестве спикеров для рабочей группы по получению разрешения на строительство и территориальное планирование.

Перед слушателями выступили статс-секретарь - замминистра экономического развития России Олег Фомичев (для рабочей группы по поддержке малого и среднего предпринимательства), замминистра экономического развития России Станислав Воскресенский и другие выдающиеся спикеры и приглашенные эксперты.

В рамках программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" запланированы еще два образовательных модуля, которые пройдут в июле и сентябре этого года.

В конце сентября команды по итогам обучения представят жюри собственные разработанные проекты по улучшению инвестиционного климата в регионе.