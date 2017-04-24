Правительство Ростовской области поддержит два инвестпроекта стоимостью 4,6 млрд руб.

Проекты по строительству в Батайске завода упаковочной пленки и модернизации завода "Шахтинская керамика" стоимостью более 4,6 млрд рублей попали в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов". Они получат поддержку властей региона, сообщили в правительстве Ростовской области.

"Компания "Атлантис-Пак" рассчитывает в течение трех лет построить завод в Южно-Батайской промышленной зоне стоимостью свыше 3,7 млрд рублей. В результате будет создано 150 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В ходе реализации второго инвестиционного проекта стоимостью около 900 млн рублей на заводе "Шахтинская керамика" планируется запустить две новые технологические линии, а также модернизировать производство малых форматов керамогранита, увеличив мощность на 65%. Будет создано 108 рабочих мест», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение профильным министерствам и администрации Батайска взять на сопровождение вопросы обустройства инженерных сетей и автодороги к Южно-Батайской промышленной зоне. "Сопровождение проектов поручаю взять на контроль министерству промышленности. Оба предприятия мне известны, оба работают на импортозамещение, поэтому нам важно поддержать их реализацию", - сказал глава региона.

В перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов" с 2011 по 2017 годы включено 109 инвестиционных проектов, из них 46 уже введены в эксплуатацию. В текущем году запущены два проекта с общим объемом инвестиций 2,1 млрд рублей, реализация которых позволила создать в Ростовской области 615 новых рабочих мест.