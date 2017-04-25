За четыре дня на фестивале "Вместе медиа - 2017" выступили более 80 экспертов

В Москве прошел юбилейный пятнадцатый фестиваль "Вместе медиа - 2017". За четыре дня на фестивале выступили более 80 экспертов медиаиндустрии. Среди них - Николай Сванидзе, Александр Пушной, Наталья Зубаревич, Алена Абитаева, Виктор Набутов, Иосиф Дзялошинский, Алексей Венедиктов, Иван Голунов, Григорий Заславский, Станислав Кучер, Валерий Панюшкин, Галина Паперная, Константин фон Эгерт, Анатолий Кузичев и многие другие. Кроме образовательных программ, на фестивале прошли дискуссии на горячие темы, волнующие журналистов, радиоведущих, медиауправленцев. Для подрастающего студенческого поколения на площадке "Вместе медиа" была представлена специальная образовательная программа "Университи".

О финале фестиваля

Программа фестиваля "Вместе медиа" была разработана по трем основным направлениям:

журналистика,

медиауправление,

студенческие редакции.

В первый день проходило активное обсуждение журналистских работ конкурса "Вместе радио", онлайн материалов конкурса "Вместе медиа", конкурса "Радио Имидж", а также студенческих работ конкурса "УниверСити". Вадим Колнобрыцкий, продюсер отдела по сбору и обработке информации в регионах РФ и СНГ телеканала "Россия 24" рассказал аудитории о кадрах и видеокадрах в производстве новостей. Марина Дараган, основатель "Московской школы радио и телевидения", поделилась практическими советами для ведущих радиоэфира. Олег Дмитриев, советник МИА "Россия сегодня" представил современные подходы к созданию аудио для онлайн-СМИ. Также состоялся серьезный разговор о профессии журналиста с Александром Абрахимовым и Никасом Сафроновым, заслуженным художником России.

Официальное открытие фестиваля состоялось 21 апреля. Со вступительным словом к участникам обратилась глава организационного комитета "Вместе медиа" и генеральный директор Фонда независимого радиовещания Наталья Власова. Среди спикеров - Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ, Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, Марина Новикова-Грунд, психолингвист, Александр Пушной, телеведущий и музыкант.

Большой образовательный блок был посвящен современным трендам медиаиндустрии: диджитализации медиаканалов, стратегическому видению перспектив развития рынка радио, эффективности радио как рекламоносителя, трендам телевизионных технологий.

В течение последующих дней участники получили знания в области цифровых стратегий: как находить свою аудиторию в интернете, каким образом привлекать трафик на сайт, чем отличается интернет-радио от FM-станции. Своими знаниями в этих вопросах поделились Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии ИД "Коммерсантъ" и Анна Иванова, генеральный директор СМИ2.

Активно обсуждалась современная этика журналиста. В двух тематических дискуссиях приняли участие Константин фон Эггерт, обозреватель телеканала "Дождь", Анатолий Кузичев, телеведущий "Первого канала", Виктор Набутов, теле и радиожурналист "Серебряного дождя", Эндрю Рот, корреспондент The Washington Post, Анна Данилова, главный редактор "Православия и мира".

Отдельной темой была выделена театральная журналистика - как писать и говорить о театре сегодня. Своими соображениями поделился Григорий Заславский, театральный критик, ректор Российского института театрального искусства.

На фестивале было уделено внимание современным подходам в неэфирном продвижении радио. Проводили разбор конкурсных материалов ведущие медиаэксперты: Лили Шерозия, директор по маркетингу телеканала ТВ3, Алексей Глазатов, генеральный директор радиостанции "Русский хит" и невероятный Дмитрий Карпов, эксперт по визуальным и мультимедийным коммуникациям.

О развитии медиаиндустрии в регионах нам рассказали Николай Грахов, президент радиокомпании ЕКОР, Вячеслав Черепахин, президент медиагруппы "Премия".

На мастер-классах участники фестиваля узнали о современных инструментах поиска и проверки информации, создании онлайн-материалов и управлении контентом, освещении тревожных для общества тем, трансформации профессиональной этики.

Об этом говорили с участниками фестиваля Николай Сванидзе, историк и журналист, и Иосиф Дзялошинский, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Своим видением организации работы редакции в чрезвычайных ситуациях поделился Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".

Станислав Кучер, теле и радиожурналист, блестяще модерировал дискуссию "О синих китах и школьных учителях" с участием журналиста Валерия Панюшкина и Юлии Курчановой, психолога фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". О выживании детских СМИ в современных условиях рассказали Алексей Ходорыч, главный редактор "Классного журнала", Ирина Мамонова, PR директор ГИПП, Мария Корнилова, главный редактор The Riki Group и Виталий Порецкий, главный редактор сайта Tlum.ru. Активное обсуждение на обеих дискуссиях отразило актуальность проблем и потребность журналистов в понимании того, как работать с этими темами.

Легендарный писатель сатирик Андрей Кнышев поделился опытом создания новой интерактивной книги "Корточки и цыпочки".

Закончился фестиваль торжественной церемонией награждения победителей общероссийских конкурсов "Вместе - радио", "Вместе медиа" и "Лучшая страница регионального СМИ в Одноклассниках". Визуальное сопровождение церемонии было представлено учениками Британской высшей школы дизайна. Участники фестиваля уже начали обсуждать сезон 2017-2018, новые темы и партнерство.

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