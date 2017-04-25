За четыре дня на фестивале "Вместе медиа - 2017" выступили более 80 экспертов

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В Москве прошел юбилейный пятнадцатый фестиваль "Вместе медиа - 2017". За четыре дня на фестивале выступили более 80 экспертов медиаиндустрии. Среди них - Николай Сванидзе, Александр Пушной, Наталья Зубаревич, Алена Абитаева, Виктор Набутов, Иосиф Дзялошинский, Алексей Венедиктов, Иван Голунов, Григорий Заславский, Станислав Кучер, Валерий Панюшкин, Галина Паперная, Константин фон Эгерт, Анатолий Кузичев и многие другие. Кроме образовательных программ, на фестивале прошли дискуссии на горячие темы, волнующие журналистов, радиоведущих, медиауправленцев. Для подрастающего студенческого поколения на площадке "Вместе медиа" была представлена специальная образовательная программа "Университи".
Программа фестиваля "Вместе медиа" была разработана по трем основным направлениям:
В первый день проходило активное обсуждение журналистских работ конкурса "Вместе радио", онлайн материалов конкурса "Вместе медиа", конкурса "Радио Имидж", а также студенческих работ конкурса "УниверСити". Вадим Колнобрыцкий, продюсер отдела по сбору и обработке информации в регионах РФ и СНГ телеканала "Россия 24" рассказал аудитории о кадрах и видеокадрах в производстве новостей. Марина Дараган, основатель "Московской школы радио и телевидения", поделилась практическими советами для ведущих радиоэфира. Олег Дмитриев, советник МИА "Россия сегодня" представил современные подходы к созданию аудио для онлайн-СМИ. Также состоялся серьезный разговор о профессии журналиста с Александром Абрахимовым и Никасом Сафроновым, заслуженным художником России.
Официальное открытие фестиваля состоялось 21 апреля. Со вступительным словом к участникам обратилась глава организационного комитета "Вместе медиа" и генеральный директор Фонда независимого радиовещания Наталья Власова. Среди спикеров - Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ, Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, Марина Новикова-Грунд, психолингвист, Александр Пушной, телеведущий и музыкант.
Большой образовательный блок был посвящен современным трендам медиаиндустрии: диджитализации медиаканалов, стратегическому видению перспектив развития рынка радио, эффективности радио как рекламоносителя, трендам телевизионных технологий.
В течение последующих дней участники получили знания в области цифровых стратегий: как находить свою аудиторию в интернете, каким образом привлекать трафик на сайт, чем отличается интернет-радио от FM-станции. Своими знаниями в этих вопросах поделились Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии ИД "Коммерсантъ" и Анна Иванова, генеральный директор СМИ2.
Активно обсуждалась современная этика журналиста. В двух тематических дискуссиях приняли участие Константин фон Эггерт, обозреватель телеканала "Дождь", Анатолий Кузичев, телеведущий "Первого канала", Виктор Набутов, теле и радиожурналист "Серебряного дождя", Эндрю Рот, корреспондент The Washington Post, Анна Данилова, главный редактор "Православия и мира".
Отдельной темой была выделена театральная журналистика - как писать и говорить о театре сегодня. Своими соображениями поделился Григорий Заславский, театральный критик, ректор Российского института театрального искусства.
На фестивале было уделено внимание современным подходам в неэфирном продвижении радио. Проводили разбор конкурсных материалов ведущие медиаэксперты: Лили Шерозия, директор по маркетингу телеканала ТВ3, Алексей Глазатов, генеральный директор радиостанции "Русский хит" и невероятный Дмитрий Карпов, эксперт по визуальным и мультимедийным коммуникациям.
О развитии медиаиндустрии в регионах нам рассказали Николай Грахов, президент радиокомпании ЕКОР, Вячеслав Черепахин, президент медиагруппы "Премия".
На мастер-классах участники фестиваля узнали о современных инструментах поиска и проверки информации, создании онлайн-материалов и управлении контентом, освещении тревожных для общества тем, трансформации профессиональной этики.
Об этом говорили с участниками фестиваля Николай Сванидзе, историк и журналист, и Иосиф Дзялошинский, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
Своим видением организации работы редакции в чрезвычайных ситуациях поделился Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".
Станислав Кучер, теле и радиожурналист, блестяще модерировал дискуссию "О синих китах и школьных учителях" с участием журналиста Валерия Панюшкина и Юлии Курчановой, психолога фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". О выживании детских СМИ в современных условиях рассказали Алексей Ходорыч, главный редактор "Классного журнала", Ирина Мамонова, PR директор ГИПП, Мария Корнилова, главный редактор The Riki Group и Виталий Порецкий, главный редактор сайта Tlum.ru. Активное обсуждение на обеих дискуссиях отразило актуальность проблем и потребность журналистов в понимании того, как работать с этими темами.
Легендарный писатель сатирик Андрей Кнышев поделился опытом создания новой интерактивной книги "Корточки и цыпочки".
Закончился фестиваль торжественной церемонией награждения победителей общероссийских конкурсов "Вместе - радио", "Вместе медиа" и "Лучшая страница регионального СМИ в Одноклассниках". Визуальное сопровождение церемонии было представлено учениками Британской высшей школы дизайна. Участники фестиваля уже начали обсуждать сезон 2017-2018, новые темы и партнерство.
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