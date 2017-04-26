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Объем экспорта Липецкой области вырос в два раза и составил $696 млн

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26 апреля, 10:26 UTC+3
С начала текущего года в особой экономической зоне "Липецк" введены в эксплуатацию три предприятия
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© Федеральная особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»

Объем экспорта Липецкой области вырос в два раза и составил $696 млн, импорт вырос на 22%, сообщил заместитель главы администрации региона Андрей Козодеров на выездном заседании административного совета в Усмани.

"Среднемесячная заработная плата увеличилась на 7,3%, уровень безработицы составил 0,5%. Наблюдается положительная динамика внешнеторгового оборота. Объем экспорта вырос в два раза и составил $696,5 млн, импорта - на 22%. Объем инвестиций в основной капитал составил 21,5 млрд рублей с ростом 106%, инвестиции на душу населения - 18,6 тыс. рублей", - заявил он.

Андрей Козодеров отметил, что по основным макроэкономическим показателям область идет с ростом выше среднероссийского уровня. "Индекс промышленного производства - 105,1%, сельскохозяйственного - 104,1%, объема инвестиций - 106%, потребительских цен - 100,8%, ввод жилья - 95,4%", - привел статистику заместитель главы администрации Липецкой области.

По его словам, с начала текущего года в особой экономической зоне "Липецк" введены в эксплуатацию три предприятия по производству отопительного и холодильного оборудования, кормов и пищевых добавок, промышленных покрытий. Международное рейтинговое агентство "Фитч Рейтинг" в марте 2017 года повысило долгосрочный рейтинг Липецкой области в иностранной и национальной валюте с уровня "BB" до "BB+" со стабильным прогнозом.

"Это очень важные итоги, - сказал на заседании глава региона Олег Королев, - мы должны сохранить положительные тенденции в развитии региона, тем самым поддерживая курс президента страны Владимира Путина на динамичное развитие экономики".

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