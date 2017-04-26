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"Галс-Девелопмент" приступил к монолитным работам по надземной части ЖК "Достояние"

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26 апреля, 11:03 UTC+3
В башнях "Культура" и "Искусство" монолитные работы планируется завершить до конца года
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© Компания "Галс-Девелопмент"

Компания "Галс-Девелопмент" приступила к монолитным работам по надземной части жилого квартала "Достояние" в Кунцево, который возводится по адресу: улица Ярцевская, д. 34, 31 в рамках городской программы комплексной реконструкции кварталов района Кунцево (Инвестиционный контракт от 26.05.1999 г. №1317). В рамках проекта одновременно ведется строительство трех 22-этажных жилых корпусов на 417 квартир общей площадью 66 тыс. кв. м, включая подземное парковочное пространство на 446 машиномест. Монолитные работы ведутся на уровне первого этажа и будут осуществляться со скоростью три этажа в месяц. "Галс-Девелопмент" планирует завершить монолитные работы в башнях "Культура" и "Искусство" до конца 2017 года. Генеральный подрядчик проекта - ООО "Ант Япы". Объем инвестиций в проект в 2017 году составит 2,6 млрд рублей.

Компания "Галс-Девелопмент" является участником первого этапа городской программы сноса домов первого периода индустриального домостроения, принятой постановлением правительства Москвы №608 от 6 июля 1999 года. В рамках данной программы компания "Галс-Девелопмент" (ЗАО "Кунцево-Инвест") построила и передала городу 58 тыс. кв. метров квартир под переселение жителей из ветхого и аварийного жилого фонда. В районе Кунцево компанией построены такие объекты, как ЖК "Солнце", ЖК "Изумрудная долина" I, II, жилой комплекс по адресу Рублевское шоссе, д. 109 и другие проекты.

"Квартал "Достояние" - второй жилой комплекс бизнес-класса в стиле "сталинский ампир", реализуемый нашей компанией в Москве. Выбор классического архитектурного проекта существенно повлиял на динамику продаж. Благодаря уникальным для данной локации фасадным решениям и удобному расположению вблизи станции метро "Молодежная" объект пользуется высоким покупательским спросом уже на начальном этапе строительства - на данный момент в жилом квартале реализовано более 40% квартир", - прокомментировал Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

Жилой квартал "Достояние" представляет собой три башни, которые получили название "Наука", "Культура" и "Искусство". Архитектурный проект разработан мастерской "ГРАН" под руководством заслуженного архитектора России Павла Андреева. Фасадные решения выполнены по канонам стиля "сталинский ампир", объединяющего в себе элементы позднего классицизма и ар-деко. В отделке фасадов и интерьеров предусматривается применение натуральных материалов, камня, дерева, металла в сочетании с элементами декоративно-художественного оформления, озеленения и архитектурного освещения. 

ЖК "Достояние" стал победителем премии в области жилой недвижимости Urban Awards 2016 в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса".

Актуальные новости со строительной площадки публикуются на странице в социальной сети Facebook "Дома настоящей Москвы".

Отслеживать ход строительства в режиме реального времени можно на сайте www.dostoyanie-hals.ru.

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