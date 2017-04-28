Российские ученые разработали первый эпикардиальный электрокардиостимулятор

Команда стартапа "Разработка блока электроники с функцией длительного кардиомониторинга для применения в беспроводной электрокардиостимуляции" под руководством Ольги Бокерия разрабатывает усовершенствованную модель электрокардиостимулятора, предназначенную для пациентов с нарушениями ритма сердца, в частности, брадикардией. Аппарат для лечения детей и взрослых сможет выполнять длительный кардиомониторинг, выявлять скрытые аритмии, увеличит срок между плановыми заменами устройства в два раза, до 15 лет, и будет дешевле импортных аналогов.

Проект является участником крупнейшего в России и Восточной Европе акселератора GenerationS от РВК.

В основе разработки - устройство, изготовленное из биосовместимого материала титана, размером 22*12 мм и весом до 11 г. В отличие от используемых в современной медицине эндокардиальных кардиостимуляторов, устройство крепится не внутри сердца, а на внешнюю поверхность левого желудочка. Благодаря такой фиксации устройства у пациента снижается риск тромбоэмболических осложнений, а также улучшается состояние сердца, минимизируются проявления сердечной недостаточности, если она была на момент имплантации.

Устройство может применяться для лечения детей. За счет стимуляции левого желудочка эпикардиальный электрокардиостимулятор не вызывает сердечной недостаточности, которую рано или поздно провоцируют кардиостимуляторы, осуществляющие правожелудочковую стимуляцию. Детям необходимо ходить со стимулятором всю жизнь, поэтому риск развития сердечной недостаточности у них возрастает. Кроме того, имплантировать эндокардиальный кардиостимулятор детям с диаметром сосуда менее 7-8 мм было невозможно, так как диаметр стимулятора и доставляющего устройства был минимум 5-6 мм. Кардиостимулятор, разработанный командой проекта, может быть введен через маленький разрез 3-3,5 см в межреберном промежутке или при помощи торакоскопии ребенку любого возраста и веса.

Разработка находится на стадии начала клинических испытаний. В результате доклинических испытаний на базе ННПЦ ССХ им. А.Н. Бакулева разработчики определили оптимальную область для проведения операции и разработали методику имплантации электрокардиостимулятора. Клинические испытания аппарата уже начались: была выполнена первая имплантация однокамерного беспроводного электрокардиостимулятора в область верхушки левого желудочка после операции на открытом сердце. В 2017 году команда планирует продолжить разрабатывать функцию длительного кардиомониторинга и блок электроники. К 2018 году должны завершиться клинические испытания, медицинское изделие будет зарегистрировано, что даст возможность запустить серийное производство.

Аналогов беспроводного эпикардиального электрокардиостимулятора пока не существует. В мире применяются эндокардиальные, крепящиеся в правом желудочке сердца, беспроводные электрокардиостимуляторы. Такие кардиостимуляторы не исключают возможность образования тромбов, инфицирования, травмы внутрисердечных структур, смещения стимулятора в просвет легочной артерии с ее полной или частичной закупоркой и даже разрыв стенки сердца. Сейчас в сфере имплантируемых устройств наблюдаются тенденции к отказу от проводов, увеличению срока службы батареи, обеспечению наиболее физиологической стимуляции сердца при отсутствии контакта с кровью.

На мировом рынке существует потребность в подобных устройствах. Проблемы с электродами в среднем провоцируют 20% всех повторных имплантаций, а также являются причиной возникновения таких осложнений у пациентов, как тромбоз сосуда, инфицирование электрода, нарушение функции трикуспилального клапана, сердечная недостаточность и выход электрода в околосердечную сумку с развитием опасного кровотечения (тампонады сердца). Таким образом, проблемы существующих технологий элекрокардиостимуляции приводят к дополнительным затратам в этой области.

Несмотря на ежегодное увеличение числа имплантированных электрокардиостимуляторов на 800-900 штук, в России существует как минимум 60%-й дефицит электрокардиостимуляторов, что свидетельствует о неудовлетворительном обеспечении спроса на имплантируемые электрокардиостимуляторы отечественного производства.

"Цена на импортный аналог электрокардиостимулятора в разы превышает стоимость отечественной разработки, в то время как импортных электрокардиостимуляторов имплантируется значительно меньше, чем отечественных. Такая ситуация позволяет сделать вывод, что увеличение производства отечественных моделей и внедрение усовершенствованных технологий - насущное требование рынка", - сообщила руководитель проекта Ольга Бокерия.

По результатам акселерационной программы GenerationS команда проекта получила грант от Фонда содействия инновациям в размере 2 млн рублей в рамках программы "Старт". Разработчики планируют использовать грант для выполнения НИОКР на доработку электрокардиостимулятора.

"Участие в акселераторе сыграло большую роль в развитии проекта и компании в целом. В рамках акселерационной программы проводились лекции, семинары, мастер-классы с участием спикеров и менторов, представляющих разные сферы бизнеса и медицинского сообщества. Кроме того, нам предоставили уникальную возможность встретиться с потенциальными инвесторами и заказчиками, наладить связи с новыми партнерами", - отметила Ольга Бокерия.

Сейчас партнерами проекта в России выступают Научный центр сердечно-сосудистой хирургии, Национальный исследовательский университет "МИЭТ" и поставщик имплантируемых медицинских изделий в России ЗАО "ИМПЛАНТА".

O GenerationS

GenerationS - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд GenerationS-2016 составит 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысит 100 млн руб.

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О РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 22, их суммарный размер - 33 млрд руб. Доля АО "РВК" - 20,4 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 214. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,7 млрд руб.

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