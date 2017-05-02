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Круглый стол "Экология и искусство" пройдет 4 мая в Центральном Манеже

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2 мая, 11:43 UTC+3
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МОСКВА, 2 мая 2017 г. /Пресс-служба Академии и Школы акварели Сергея Андрияки/. 4 мая 2017 года в 12.00 в Центральном Манеже в рамках выставки "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" пройдет круглый стол "Экология и искусство" с участием председателя комиссии по экологической политике Московской городской Думы Зои Михайловны Зотовой и народного художника РФ, ректора Академии акварели Сергея Николаевича Андрияки.

В ходе круглого стола, участниками которого станут руководители и представители разных государственных и общественных организаций города Москвы, будут обсуждаться вопросы сохранения природных ресурсов города и отражение в картинах художников реалистичных образов природы, которые призывают к сохранению естественной красоты.

О сохранении природы Москвы расскажет депутат Московской городской Думы Зоя Михайловна Зотова, а об отражении чистоты и реализма в картинах, о законах красоты, открывающих истину, добро и любовь к миру народный художник РФ Сергей Андрияка.

С целью привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере и улучшения состояния экологической безопасности страны, указом президента России 2017 год объявлен Годом экологии.

Выставка "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" проходит с 6 апреля до 5 мая. Наряду с произведениями мастера акварельной живописи Сергея Андрияки, на выставке представлены работы художников-педагогов, студентов Академии и учащихся образовательного центра "Сириус", выполненные в различных техниках. Кроме того, на выставке проходят образовательные, просветительские и благотворительные мероприятия, включая мастер-классы для всех желающих.

Дополнительная информация по телефону: 89036886867.

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