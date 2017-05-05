Выставку "Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки" посетили 45 тыс. человек

ОКР номинировал Устюгова и Трегубова на приз лучшему спортсмену зимних видовСпорт 5 мая, 13:36
Организаторы ЧМ по хоккею ожидают аншлага на матче Швеция - РоссияСпорт 5 мая, 13:35
Билялетдинов заявил, что точно не останется в "ФК "Рубин" на следующий сезонСпорт 5 мая, 13:35
Немецкое издание выплатит €50 тыс семье Шумахера за ложную информацию о его здоровьеСпорт 5 мая, 13:20
Бизнесмен Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации боксаСпорт 5 мая, 13:18
В мае-июне через Литву ожидается пробный железнодорожный транзит грузов из Китая в ЕвропуТранспорт 5 мая, 13:16
Крупнейшая коллекция работ Миши Брусиловского впервые представлена в музее художникаНовости Урала 5 мая, 13:12
Луческу: судейские ошибки отняли у "Зенита" восемь очков в чемпионате РоссииСпорт 5 мая, 12:55
Ученые разработали концепцию возрождения АПК Новосибирской областиСибирь 5 мая, 12:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая 2017 г. /Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки/. Более 45 тыс. москвичей и гостей столицы посетили юбилейную выставку "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" в Центральном Манеже, которая проходила с 6 апреля по 4 мая.
На выставке были представлены произведения Сергея Андрияки, художников-педагогов, учебные работы студентов академии, учащихся Школы акварели, а также работы одаренных детей образовательного центра "Сириус", а также эскизы реконструкций Чудова, Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца Московского Кремля, выполненные педагогами и студентами академии.
Учебные работы студентов и учащихся в подобном масштабе выставлялись впервые и поражали своим мастерством, многообразием тем и сюжетов.
Всего в юбилейной экспозиции было представлены более 5000 экспонатов, выполненных в различных техниках и видах искусства - рисунок, акварель, масляная и темперная живопись, пастель, анималистическая скульптура, витраж, мозаика, керамика, фарфор, роспись по керамике и фарфору, ювелирные изделия, миниатюра, книжная иллюстрация, гончарное искусство и другие.
Для посетителей выставки проведено 40 мастер-классов и более 150 пробных уроков, в которых приняло участие около 5000 человек.
В рамках работы выставки совместно с Министерством образования и Мосгордумой проведены круглые столы: "Художественное образование в школе" и "Экология и культура", также было подписано соглашение о сотрудничестве Академии акварели с Союзом пенсионеров России.
Сергей Андрияка известен в России как мастер классической многослойной акварели, чьи произведения отличаются монументальностью. Параллельно с творчеством Сергей Андрияка занимается педагогической деятельностью. Художник разработал и внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых художественному мастерству.
Выставка "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" стала ярким событием в культурной жизни Москвы и большим праздником для москвичей и гостей столицы.