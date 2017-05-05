Выставку "Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки" посетили 45 тыс. человек

МОСКВА, 5 мая 2017 г. /Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки/. Более 45 тыс. москвичей и гостей столицы посетили юбилейную выставку "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" в Центральном Манеже, которая проходила с 6 апреля по 4 мая.

Впервые в России демонстрировалась система непрерывного художественного образования от младшего школьного возраста до высшей ступени обучения, автором и основателем которой является народный художник Российской Федерации Сергей Андрияка.

На выставке были представлены произведения Сергея Андрияки, художников-педагогов, учебные работы студентов академии, учащихся Школы акварели, а также работы одаренных детей образовательного центра "Сириус", а также эскизы реконструкций Чудова, Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца Московского Кремля, выполненные педагогами и студентами академии.

Учебные работы студентов и учащихся в подобном масштабе выставлялись впервые и поражали своим мастерством, многообразием тем и сюжетов.

Всего в юбилейной экспозиции было представлены более 5000 экспонатов, выполненных в различных техниках и видах искусства - рисунок, акварель, масляная и темперная живопись, пастель, анималистическая скульптура, витраж, мозаика, керамика, фарфор, роспись по керамике и фарфору, ювелирные изделия, миниатюра, книжная иллюстрация, гончарное искусство и другие.

Для посетителей выставки проведено 40 мастер-классов и более 150 пробных уроков, в которых приняло участие около 5000 человек.

В рамках работы выставки совместно с Министерством образования и Мосгордумой проведены круглые столы: "Художественное образование в школе" и "Экология и культура", также было подписано соглашение о сотрудничестве Академии акварели с Союзом пенсионеров России.

Сергей Андрияка известен в России как мастер классической многослойной акварели, чьи произведения отличаются монументальностью. Параллельно с творчеством Сергей Андрияка занимается педагогической деятельностью. Художник разработал и внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых художественному мастерству.

Выставка "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" стала ярким событием в культурной жизни Москвы и большим праздником для москвичей и гостей столицы.