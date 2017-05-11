"Аллея России" - новая традиция празднования Дня Победы

Масштабные эколого-патриотические акции "Аллея России", посвященные Дню Победы, 9 мая состоялись в нескольких регионах России: в Красноярском крае, Кемеровской области, на Мамаевом кургане в Волгограде.

Акции прошли в регионах, где работают компании АО "СУЭК-Красноярск", АО "СУЭК-Кузбасс", "Сибирская генерирующая компания" (ООО "СГК") и АО "Еврохим" и стали знаком благодарности сотрудников компаний подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Экологическая цель акций - популяризация экологической культуры среди молодежи и подрастающего поколения.

Закладка аллей в сибирской столице Красноярске и угольной столице России Ленинске-Кузнецком прошла при организационной поддержке общественного движения "ЭРАЭКО". Майские "Аллеи России" в этих сибирских городах являются частью программы "ЭкоПроекты России", в рамках мероприятий Года экологии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). "Традиции этого дня обогащаются еще одним очень важным мероприятием - закладкой вот этой Аллеи России", - отметил на открытии "Аллеи России" в Красноярске губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. - Парк 400-летия Красноярска совсем молодой. Здесь все только начинается!"

В это время в Ленинске-Кузнецком в числе участников выступал ветеран войны, знаменитый горняк шахты имени Кирова Николай Логунов. "Каждый человек обязательно должен сделать три реальных дела - построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Для фронтовиков, возвращавшихся с войны, это были не просто слова, а смысл жизни. И хорошо, что в сегодняшней акции участвует много молодежи. Ребята делают важное и нужное для нашего шахтерского города дело", - сказал ветеран.

Для красноярской Аллеи России были подобраны ели, для нового парка Ленинска-Кузнецкого - сосны - вечнозеленые символы жизни, которые были посажены ветеранами и их семьями, представителями администраций Красноярского края и Кемеровской области, Росприроднадзора, дирекции по ООПТ Красноярского края, Совета ботанических садов России при РАН, Союза московских архитекторов по градостроительному развитию, российского представительства программы ООН по окружающей среде ЮНЕП, сотрудниками компаний "СУЭК-Красноярск", "СУЭК-Кузбасс" и "СГК", деятелями культуры , школьниками и студентами.

В знак продолжения традиции и благодарности за организацию эколого-патриотической акции "Аллея России" дипломы национальной программы "ЭкоПроекты России" были вручены: губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, главе Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеславу Телегину, деректору АО "СУЭК-Кузбасс" Евгению Ютяеву, директору "СУЭК-Красноярск" Андрею Федорову и генеральному директору красноярского филиала "СГК" Александру Шлегелю.

Акции по закладке аллей и садов России проходят и в других регионах: на Урале, в Сибири, Заполярье, на Дальнем Востоке и др.

Справка

АО "СУЭК" - одна из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России, является одним из передовых благотворителей и социальных инвесторов в стране: социальными программами и проектами охвачено 48 городов и поселков России. Социальная политика в регионах присутствия реализуется через некоммерческую организацию "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК - регионам", с помощью которого реализуются программы, направленные на сферу здравоохранения, образования, развитие социальной инфраструктуры, экологической культуры и охраны окружающей среды.

Группа "Сибирская генерирующая компания" (СГК) - российский энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Одна из крупнейших генерирующих компаний в России по установленной мощности и первая в Сибири по тепловой мощности. Красноярский филиал ООО "ГСК" включает в себя энергопредприятия, расположенные на территории Красноярского края, которые являются передовыми в своем секторе и предприятиями низкими экологическими рисками.

Программа "ЭкоПроекты России" разработана экспертами общественного движения "ЭРАЭКО" и служит для ознакомления широкой общественности с международными и российскими проектами, проблемами и решениями в области экологии и охраны окружающей среды. Программа содержит ряд проектов, направленных на природообустройство и охрану окружающей среды, экологическое просвещение и образование. Программу "ЭкоПроекты России" поддерживают: Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство экологии и природопользования Московской области. Акции программы внесены в реестр мероприятий Года экологии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).