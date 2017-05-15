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Аналитический центр объявляет конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты"

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15 мая, 16:03 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая 2017 г. /Аналитический центр при правительстве РФ/. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации объявляет о начале конкурса "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017". Аналогичный конкурс, проведенный в 2016 году, показал высокий интерес к теме, и проект стал ежегодным, превратившись в постоянно действующую площадку по выявлению и распространению конкурентоспособных и востребованных на государственном уровне информационно-аналитических решений. 

"Каждое министерство имеет свой набор аналитических инструментов, помогающих принимать решения в том или ином секторе экономики, но неочевидно, что этот инструментарий наиболее эффективно справляется с поставленными задачами. Конкурс направлен на то, чтобы выявить разработчиков и их продукты, доказавшие свои высокие качества", - сказал председатель жюри конкурса, директор Департамента информационных технологий и связи правительства Российской Федерации Владислав Федулов. 

Конкурс-2017 стартует 15 мая и завершится в январе 2018 года. За этот период экспертная группа и жюри проанализируют и определят отечественные и зарубежные программные продукты, наилучшим образом способствующие повышению эффективности управленческих решений в госсекторе. Объявление результатов конкурса и торжественное награждение победителей состоится на итоговой конференции 24 января 2018 года в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации. В течение года в рамках конкурса пройдут экспертные мероприятия, на которых специалисты смогут обсудить наиболее эффективные технологические платформы, аналитические решения и инструменты, направленные на улучшение госуправления. Первое мероприятие состоится уже 24 мая – на нем разговор пойдет о методике проведения конкурса, составе номинаций, порядке и правилах оценки конкурсных заявок. Доклад с описанием конкурсных работ, подготовленный по итогам конкурса, будет направлен в ИТ-подразделения органов власти, а также может быть полезен аналитическим службам, ситуационным центрам, проектным офисам и компаниям любых видов деятельности. Конкурс традиционно поддерживают федеральные и региональные органы власти, профессиональные ассоциации и СМИ. 

Контакты: Ирина Искакова iskakova@ac.gov.ru + 7 (495) 909-8862 Виктория Романова romanova@ac.gov.ru + 7 (495) 909-8864 О Конкурсе - http://itcontest.ac.gov.ru/an2016/  Об Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/ 

 

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