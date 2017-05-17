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Борис Дубровский поручил главам активизировать работу по профилактике лесных пожаров

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17 мая, 11:06 UTC+3

В пик пожароопасного сезона в Челябинской области с 20 апреля по 20 мая случается около 70% всех лесных пожаров

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Материал из 1 страницы
© Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов активизировать работу по профилактике и предупреждению лесных и ландшафтных пожаров на территории региона. Об этом сообщили накануне в управлении пресс-службы главы региона по итогам совещания. 

"Сейчас пик лесных пожаров завершается, но есть прогнозы, что лето будет жарким, средние температуры будут выше климатической нормы, и возникают риски по возникновению лесных пожаров. Контроль этой ситуации должен быть на постоянной основе. Поэтому считаю важным еще раз обратить ваше внимание на это направление", – подчеркнул Дубровский, обращаясь к главам муниципалитетов.

Губернатор поручил подробно рассмотреть инициативу своего заместителя Олега Климова, который в ходе совещания предложил с 2018 года запретить весеннюю охоту, так как ее открытие совпадает с пожароопасным сезоном в лесах Челябинской области. По словам Климова, ряд регионов России ввели такую практику на своих территориях. 

Губернатор отметил, что реализация инициативы возможна в зависимости от погоды, которая сложится на Южном Урале к началу сезона охоты будущего года.

По словам Климова, пик пожароопасного сезона на Южном Урале обычно приходится на период с 20 апреля по 20 мая. По статистике, в это время случается 70% всех лесных пожаров. По состоянию на 15 мая, с начала сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 297 лесных пожаров на площади 2592 га. Это ниже среднепятилетних значений, но выше прошлогодних. Оперативность тушения остается на высоком уровне – 99% пожаров ликвидируются в первые сутки.

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