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Сыры из молока французских коз на Урале получили имя

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17 мая, 11:55 UTC+3

Предприятие агрокомплекса УГМК начало выпуск козьего молока и творожных сыров под торговой маркой COEUR du Nord - "Сердце Севера"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. ООО "УГМК-Агро" (предприятие агрокомплекса Уральской горно-металлургической компании) начало выпуск козьих продуктов под торговой маркой COEUR du Nord - "Сердце Севера". Новую марку представили козье молоко и творожные сыры "Шевре" разной фасовки, сообщили сегодня в пресс-службе УГМК.
 
"Сейчас продукция производится на действующих площадях Верхнепышминского молочного завода. Первые партии поступают в сети "Ашан", "Метро", "Кировский". По завершении строительства нового цеха, в конце лета, ассортимент марки пополнят козьи сыры с белой плесенью, в частности камамбер и бюш. Ежемесячно на заводе планируется перерабатывать до 90 тонн козьего молока и производить порядка 9 тонн козьего сыра", - сказано в сообщении компании.

Идея логотипа была предложена самим производителем, а исполнена уральскими дизайнерами. Всего рассматривалось более 100 вариантов названий и порядка 35 вариантов изображений.

Для производства сыров в ноябре 2016 года в животноводческое хозяйство "УГМК-Агро" французская фирма"KBS-genetic" поставила более 900 альпийских коз и 28 породистых козлов. Стадо стоимостью €1 млн преодолело порядка 5 тыс. км на трех специальных трехэтажных автопоездах. Маршрут пролегал по территории Франции, Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии и России. В "УГМК-Агро" приняли животных на современной ферме в поселке Садовый близ Екатеринбурга. Весной альпийские козы начали давать первое потомство и молоко, пробную партию сыров изготовили в конце апреля 2017 года. 

Справка

ООО "УГМК-Агро" управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности: ЗАО "Тепличное" (Екатеринбург), ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод" (Екатеринбург), ЗАО "Агрофирма "Патруши" (Свердловская область), "Верхнепышминский молочный завод" (Свердловская область), ООО "Улыбка лета" (Екатеринбург), ОАО "Макушинский элеватор" (Курганская область), ЗАО "Агрофирма "Шутихинская" (Курганская область). 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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