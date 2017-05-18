Выставка произведений Тициана, Тинторетто, Веронезе откроется в Пушкинском музее в июне

МОСКВА, 18 июня 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина предлагает вниманию зрителей масштабный и исключительный по своей значимости проект "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России", представляющий 25 первоклассных произведений, исполненных тремя величайшими живописцами. В Москве эти работы будут собраны впервые, а некоторые из них никогда не покидали пределов Италии.

В эпоху Возрождения Венеция переживала блестящий расцвет искусства и, в первую очередь, живописи. В XVI веке там создавала свои произведения триада величайших мастеров кисти - Тициан Вечеллио (около 1490 - 1576), Якопо Тинторетто (1518-1594) и Паоло Веронезе (1528-1588). Они сыграли определяющую роль в формировании европейской художественной культуры и оказали важное влияние на развитие искусства последующих веков.

Выставка дает уникальную возможность увидеть рядом произведения этих великих мастеров-современников, чье творчество во многом перевернуло представления о самом процессе создания картины, заложив основы развития живописи во всей Европе. На произведениях Тициана, Тинторетто, Веронезе учились такие мастера XVII столетия, как Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Пуссен.

Одна из важных тем, получивших отражение в концепции выставки, связана с взаимоотношениями великих венецианских мастеров Ренессанса. Тициан, Тинторетто и Веронезе родились в разных городах, принадлежали к разным поколениям, имели разный социальный статус и образование; творчество каждого из них отличалось неповторимым художественным языком и собственным стилем. При этом, они, в каком-то смысле, дополняли друг друга. В их творческих судьбах много общего - все они выполняли заказы для церквей Венеции и прилегающих территорий, а также работали по частным заказам крупнейших политиков и влиятельных персон. Кроме того, все три мастера возглавляли наиболее активно работавшие мастерские, которые, по венецианской традиции, были семейными. Нередко их сосуществование в художественном пространстве Венеции рассматривают как соперничество. Реальность была гораздо более сложной: каждый из мастеров занимал свою определенную нишу, обращаясь к разным категориям заказчиков и к разным слоям общества. Художники внимательно наблюдали за работой друг друга, изучали ее, и, в конечном итоге, сумели сформировать между собой тип отношений, исключавший открытое противостояние: сохраняя верность общим культурным корням, каждый из них четко осознавал собственную творческую индивидуальность.

Экспозиция дает уникальную возможность увидеть бесценные шедевры трех мастеров, хранящиеся в собраниях главных музеев Италии и России. В едином пространстве представлены портретные работы и произведения на религиозную тематику - от композиций для частных заказчиков до крупных алтарных образов (вид живописи, в котором венецианские художники XVI века совершили подлинную революцию).

Кураторы выставки не обошли стороной и тему трактовки мифологических сюжетов, в рамках которых Тициан, Тинторетто и Веронезе обнаружили собственные подходы к раскрытию темы красоты, исполненной чувственности и живого трепета. Свобода и оригинальность интерпретации эротических сюжетов, свойственных мифологической тематике, на протяжении последующих веков прославляли венецианскую живопись XVI столетия - золотого века Тициана, Тинторетто, Веронезе.

В многообразной панораме выставки нелегко выделить отдельные примеры, и все же картина Тициана "Саломея" достойна этого по праву. Она принадлежит собранию частной Галереи Дория - Памфили в Риме и редко покидает пределы Италии. Исполненная еще молодым мастером в середине второго десятилетия, когда Ренессанс в Венеции достиг своей зрелости, картина привлекает поэтичностью образа и яркой красочностью. Стремление к выразительности колористической гаммы составляет отличительную черту венецианской школы живописи в целом, но особый вклад в эту традицию внесли Тициан, Тинторетто, Веронезе, которым и посвящена выставка.

Якопо Тинторетто - художник драматического склада, использовавший цвет как мощное средство выражения. Особенно наглядно это видно в его алтарных композициях, таких как "Тайная вечеря" из церкви Сан Маркуола, "Крещение Христа" из церкви Сан Сильвестро, либо "Оплакивание", находящееся теперь в Галерее Академии в Венеции. Богатство красочной палитры в работах Паоло Веронезе, родившегося в Вероне (на что указывает его прозвище), выражает жизнеутверждающий характер его творчества, преклонение перед красотой окружающего мира. С особой убедительностью это проявилось в картинах на темы из античной мифологии; на выставке можно видеть превосходную композицию "Венера, Марс и амур" из собрания Галереи Сабауда в Турине.

Подавляющее большинство произведений прибудет на выставку из Италии - из крупнейших музейных собраний и из церквей; лишь несколько работ в экспозиции принадлежат российским собраниям. Это две картины из Эрмитажа ("Святой Георгий с принцессой" Якопо Тинторетто и "Портрет неизвестного", написанный его сыном и помощником Доменико Тинторетто), одна - из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина (картина Паоло Веронезе "Воскресение Христа", которая впервые предстанет на выставке после реставрации, проведенной Н.С. Кошкиной, зав. мастерской реставрации живописи ГМИИ), а также принадлежащая благотворительному фонду "Классика" композиция Тициана "Венера и Адонис", которую можно считать одной из сенсаций выставки. Опознанная как работа великого мастера главным научным сотрудником ГМИИ им. А.С. Пушкина, доктором искусствоведения В.Э. Марковой, она лишь недавно вошла в историю искусства и до сих пор в России не экспонировалась.

Куратор выставки - доктор искусствоведения, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, хранитель итальянской живописи Виктория Эммануиловна Маркова.

Куратор выставки с итальянской стороны - Томас Далла Коста (Веронский университет)

Научный руководитель - профессор Веронского университета Бернард Айкема.

Выставка организована при содействии Посольства Италии в Москве и лично Посла Чезаре Марии Рагальини.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства, хранящим артефакты, созданные мастерами разных эпох - от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды Музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужиной собрания является коллекция французского искусства XIX -XX веков - одно из самых известных в мире собраний произведений импрессионистов и постимпрессионистов.

Музей, основанный в 1912 году, расположен в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля. Ежегодно ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет широкой публике выдающиеся выставки мирового уровня. За прошедший год Музей реализовал более 43 проектов в Москве, за рубежом и в регионах России. Среди них выставки "Семья Кранахов. Между Ренессансом и маньеризмом", "”Олимпия” Эдуарда Мане", "Лев Бакст / Léon Bakst. К 150-летию со дня рождения", "Рафаэль. Поэзия образа", "Шедевры нового искусства. Коллекция С.И. Щукина" в Fondation Louis Vuitton в Париже. Музей открыт также для актуального искусства и стремится включать его в традиционный контекст, в диалог с классикой.

Благодаря активной научной, научно-просветительской, исследовательской и выставочной деятельности, музыкальным фестивалям и уникальной художественно-образовательной работе с детьми и взрослыми, ГМИИ им. А.С. Пушкина является сегодня одним из самых значимых культурных центров России, который ежегодно посещают более миллиона человек. В настоящее время происходит масштабная реконструкция музейных зданий и сооружений, осуществляется строительство Музейного городка, который станет первым музейным комплексом подобного рода в России.

Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина - Ирина Александровна Антонова

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина - Марина Девовна Лошак