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Архангельская область стала лауреатом премии "Импульс добра"

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18 мая, 16:21 UTC+3

В регионе социальным предпринимателям оказывают образовательную, информационную и финансовую поддержку

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

© ИТАР-ТАСС/Алексей Липницкий

Архангельская область стала лауреатом VI ежегодной премии "Импульс добра". Регион получил награду в номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства", сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В этом году впервые лауреатом премии в номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства" стала Архангельская область. Награду на церемонии принял из рук организаторов губернатор Игорь Орлов", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, "социальное предпринимательство в первую очередь ориентировано на решение актуальных проблем общества, поэтому его активное развитие дает серьезный импульс улучшению качества жизни в области".

Как отметили в пресс-службе, в Архангельской области в 2014 году приняли концепцию развития социального предпринимательства, которая включает в себя образовательную, информационную и финансовую поддержку. В 2016 году, в частности, 55 человек получили помощь на сумму в 19,6 млн рублей.

"Важно, что поддержку получают не только предприниматели, работающие в городах Поморья, но и представители отдаленных территорий, поселков и деревень. Так, слет социальных предпринимателей Архангельской области в этом году прошел в поселке Пинега", – сказала директор центра социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.

Награждение лауреатов VI ежегодной премии "Импульс добра", учрежденной фондом региональных социальных программ "Наше будущее", состоялось в Москве 17 мая. В 2017 году на ее соискание поступило более 500 заявок из 71 региона РФ, из которых 236 (из 56 регионов РФ) прошли техническую экспертизу. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов. 

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