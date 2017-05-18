ВЭО России подведены итоги конкурса кафедр и образовательных программ

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МОСКВА, 18 мая 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. Вольное экономическое общество России уже 10 лет проводит Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ "Экономика и управление". Конкурс с недавнего времени имеет особую "матричную" структуру – он проводится по номинациям и направлениям, что позволяет оценить не только различные аспекты подготовки кафедрами специалистов, но и учесть специфику этой работы в разных сферах экономической деятельности.
Цель конкурса - повышение качества подготовки экономических и управленческих кадров, содействие формированию в России современной системы высшего образования, адекватной стратегическим целям развития национальной экономики и соответствующей лучшим международным стандартам.
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2016" организован Вольным экономическим обществом России при поддержке издательского дома "Экономическая газета".
Партнеры конкурса: ТАСС, "Российская газета", Общественное телевидение России.
17 мая 2017 года в Доме экономиста состоялось заседание оргкомитета и жюри конкурса. Жюри определило победителей конкурса: 21 кафедра по 11-ти номинациям и 8 образовательных программ.
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2016" состоится 6 июня 2017 года в Большом зале Медиацентра "Российской газеты" (по адресу: г. Москва, ул. Правды 24, стр. 4.)
Список победителей Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2016" опубликован на сайте ВЭО России.