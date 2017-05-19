Летний кампус Президентской академии – 2017 состоится в июле

МОСКВА, 19 мая /РАНХиГС/. С 7 по 20 июля в городе Иннополис Республики Татарстан пройдет масштабный проект для перспективных студентов со всей России – VI ежегодный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". Тема Кампуса 2017 г. – "Предпринимательство: от идеи к успеху".

Летний кампус РАНХиГС – это ежегодный международный образовательный проект, который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. Форум представляет собой площадку для личностного и профессионального роста молодежи.

В рамках форума участники посещают всевозможные лекции и мастер-классы с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. Студенты участвуют в тренингах, а также работают над проектами в составе групп и при помощи опытных тьюторов. Кроме этого, предусмотрена интересная и насыщенная творческая и культурная программа. Каждый сможет проявить себя и получить мощный импульс к дальнейшему развитию.

Миссия кампуса – создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны. Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительства Республики Татарстан.

Участниками летнего кампуса Президентской академии – 2017 станут студенты 3-5 курсов программ бакалавриата и специалитета РАНХиГС и филиалов академии (очная форма обучения), вузов Республики Татарстан и зарубежья.

В 2016 г. в V летнем кампусе РАНХиГС приняли участие 226 студентов, среди которых были 57 иностранцев из 15 стран мира, а занятия провели эксперты мирового уровня.

В церемонии открытия ЛК-2016 приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра образования и науки РФ Александр Повалко, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Среди лекторов V летнего кампуса: председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, старший вице-президент The Coca Cola Company Клайд Таггл, председатель правления ОАО "Открытие Холдинг" Рубен Агенбегян, управляющий партнер московского офиса McKinsey & Company Ермолай Солженицын, глава постоянного представительства МВФ в России Габриель ди Белла, проректор и вице-президент по учебной работе Университета Бентли Майкл Джон Пейдж, преподаватель международной экономики Университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран, глава Московского регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Даврон Мухамадиев и другие. Церемонию закрытия Кампуса посетил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

Официальный сайт Летнего кампуса.

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

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