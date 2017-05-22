Анонсирование программы официального открытия "Русских сезонов" в Японии состоится 25 мая

МОСКВА, 22 мая 2017 г. /Пресс-служба Министерства культуры РФ/. Пресс-конференция, посвященная официальному открытию "Русских сезонов" в Японии, состоится 25 мая в 14:00 в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Спикерами выступят статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, кинорежиссер Андрей Кончаловский и премьер Большого театра, исполнитель партии графа Альберта на открытии в Токио Денис Родькин. Участники расскажут о насыщенной программе торжественного открытия, которое пройдет в Токио 4-5 июня.

Токио, Япония, 4 июня 2017 года. Легендарная постановка Большого театра "Жизель" откроет "Русские Сезоны" на сцене крупнейшего Центра исполнительных искусств "Токио Бунка Кайкан". Официальная церемония открытия, которая предварит показ балета, пройдет с участием японской стороны: премьер-министра Японии Синдзо Абэ, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно. Российскую делегацию представят заместитель председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, министр культуры РФ В.Р. Мединский, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Японии Е.В. Афанасьев, генеральный директор Большого театра В.Г. Урин. Фотовыставка, посвященная 60-летнему юбилею со дня первых гастролей балета Большого театра в Японию, откроется торжественным перерезанием ленточки.

Токио, Япония, 5 июня 2017 года. Пресс-конференция, посвященная открытию "Русских сезонов" в Японии и показу фильма А. Кончаловского "Рай", пройдет в Посольстве России в Японии. Спикерами на пресс-конференции выступят зампредседателя правительства РФ О.Ю.Голодец, статс-секретарь - заместитель министра культуры А.В. Журавский, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Японии Е.В.Афанасьев, кинорежиссер А.С.Кончаловский, заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, бывший глава МИД Масахико Комура и другие представители японской стороны. После пресс-конференции состоится показ фильма А. Кончаловского "Рай" в киноцентре Того Синема Роппонги Хиллс.

"Русские сезоны" - значимое событие как для России, так и для Японии, которое открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. Распоряжение о подготовке и проведении международного проекта было подписано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Проект курируется Министерством культуры Российской Федерации.

Справка

В рамках проекта "Русские сезоны" в Японии пройдут гастроли более 20 прославленных российских учреждений культуры: Большой театр, Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю.Никулина, Театр драмы имени А.С.Пушкина, Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского, Театр балета им.Л.Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" и др.

Программа "Русских сезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии.