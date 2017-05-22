Второй этап серии Гран-при по шахматам в Москве завершился победой гроссмейстера из Китая

МОСКВА, 22 мая 2017 г. /Оргкомитет Гран-при/. В результате сложной девятидневной борьбы лучших из лучших шахматистов мира победителем московского этапа Гран-при стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. По итогам двух циклов серии (первый прошел в Шардже, Арабские Эмираты в феврале) лидирует гроссмейстер из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров (280 баллов), Дин Лижэнь (240 баллов) и Александр Грищук (211,4 балла) на втором и третьем месте соответственно.

Российские шахматисты Александр Грищук и Петр Свидлер после нескольких успешно проведенных партий набрали по 5 очков и сумели занять третью строчку в турнирной таблице московского этапа серии. Следом за ними с результатом 4,5 очка расположился Евгений Томашевский. Ян Непомнящий набрал 3,5 очка, а Эрнесто Инаркиев - 2,5. Общий расклад сил и суммарное количество очков каждого участника можно посмотреть на сайте организатора Гран-при Worldсhess.com.

Борьба гроссмейстеров продолжится в Женеве, где с 6 по 15 июля пройдет третий этап Гран-при. Последний, завершающий тур состоится с 16 по 25 ноября в Пальме-де-Майорке (Испания). По итогам серии определятся два победителя, которые квалифицируются в Турнир претендентов 2018 и сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

На церемонии закрытия в Москве кубок победителю вручил представитель компании "ФосАгро", официального партнера Гран-при в Москве.

"Уверен, что мы приняли верное решение стать партнером второго этапа Гран-при. Все гроссмейстеры, приехавшие на турнир в Москве - очень талантливые шахматисты, за поединком которых было невероятно интересно наблюдать. Мы становимся свидетелями рождения новых шахматных звезд, которые смогут привлечь еще больше поклонников к данному виду спорта. Мы обязательно будем следить за дальнейшим ходом турнира и надеемся, что в числе лидеров серии окажутся российские шахматисты", - рассказал глава "ФосАгро" Андрей Гурьев.

Турнир прошел под защитой "Лаборатория Касперского", официального партнера World Chess и ФИДЕ по кибербезопасности. Компания обеспечивает антивирусную защиту компьютеров гроссмейстеров и онлайн трансляции Гран-при.

"Я рад поздравить Дина Лижэня с победой в московском этапе серии Гран-при. Очень приятно, что в этой напряженной битве выдающихся шахматных умов российские игроки проявили себя очень сильно. Надеюсь, что и дальше они будут показывать блестящие результаты. Мы же со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить кибербезопасность шахматистов, а также их электронных устройств и ценных данных", - отметил глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

По словам главы компании World Chess Ильи Мерензона, московский этап Гран-при превзошел все ожидания организаторов. В качестве гостей Гран-при посетили известные представители политической и бизнес элиты. В частности, на VIP турнире, который прошел в рамках московского этапа серии, присутствовали председатель правления O1 Properties Дмитрий Минц, глава "Росвоенипотеки" Владимир Шумилин, партнер PwC Алексей Иванов, советник-посланник посольства Республики Македония в России Яни Богоевски, а также партнеры второго этапа Гран-при: исполнительный вице-президент "ВымпелКом" Арташес Сивков и представители компании S.T.Dupont, ручками которой пользовались гроссмейстеры во время игры.

Итоги второго этапа:

Дин Лижэнь - 6 очков

Шахрияр Мамедьяров - 5,5 очков

Максим Вашье-Лаграв, Теймур Раджабов, Петр Свидлер, Хоу Ифань, Хикару Накамура, Александр Грищук, Аниш Гири - 5 очков

Пентала Харикришна, Евгений Томашевский, Борис Гельфанд - 4,5 очка

Франсиско Вальехо Понс, Йон Людвиг Хаммер - 4 очка

Салем Салех, Ян Непомнящий, Майкл Адамс - 3,5 очка

Эрнесто Инаркиев - 2,5 очка